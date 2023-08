◆はじめに

個人のコレクションの中から衣類を中心に出品中です。ご覧下さい。

◆商品説明◆

商品 : 【美品】ENFOLD エンフォルド シルク コットン 半袖 ニット カットソー クルーネック プルオーバー

表記サイズ : 38

実寸(㎝)

着丈 : 62

身幅 : 43

袖丈 : 31

色 : ネイビー

素材 : 70シルク 30コットン

状態:【A】

◆状態ランク◆

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED

【B】使用感はあるが目立つダメージはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れ

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れ

【N】新品、展示品、デッドストックなど

◆注意◆

・中古品なので細か汚れや傷を見落とす場合があります。状態は写真でご確認頂き、ご購入ください。

・正確な情報を100%お伝えできかねます。完璧なお品を求められる方は購入をお控え下さい。

・画像の色合いはお使いのPC環境により現品と差異が生じる場合がございます。

#hyper_hybrid

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エンフォルド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

