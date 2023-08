ご覧いただきまして、ありがとうございます。

20年程前にパリ旅行に行った際に、一目惚れして正規店で購入し、大事に使用し大切に保管しておりました。

この度思いきって、お似合いなる方にお譲りしようと思い、出品させてもらいました。

引き続き大切にしていただける方にご縁がありましたら幸いです。

付属品は、ショップ袋、簡易保護袋あり。

シリアルナンバー SL1925(写真最後)。

*写真の撮影しにくい箇所にあり、これ以上は上手く撮影できませんので、よろしくお願いします。

カラーは、モノグラム。

サイズは、縦約22cm、横約25cm、マチ8約cm、ショルダー約120cmです。

*素人採寸の為、多少の誤差については、ご了承下さい。

仕様は、ベルト開閉式になります。

中をあけるとオープンスペースが2層に分かれてあります。

ヴィトンらしい品の良さがある素敵なデザインで、プライベートにはもちろん、旅行のサブバックとしても大活躍します。

お出掛けに必要な荷物はきちんと入ります。

表面は目立った傷や汚れは見受けられず比較的綺麗でこれから沢山ご着用いただけます。写真最後になりますが、中古のお品なので、若干の使用感はありますが、大きく目立つ傷や汚れなくこれからも長く使用できます。

素人検品につき見落としあるかもしれません。

ご了承の上ご購入ください。

その他状態やカラーは画像にてご確認下さい。

中古品の為、そのまま丁重に梱包し、発送いたしますので、ご容赦願います。

喫煙者、ペットおりません。

あくまでも自宅保管のお品ですので、ご理解いただける方にお譲りさせていただきます。

神経質な方はご遠慮ください!

即購入OKです。

PFもお読みいただければ、幸いです。

他の商品とまとめ買いのお

客様は、お値引きさせて頂

きますので、コメント欄に

てどうぞ...

フォロワーになっていただ

いた方限定で、1000円以上

の全商品対象にした50円の

フォロワー割を致しますの

で、ご購入する前に、コメ

ント欄に御連絡して下さい。

ヴィンテージ

LOUISVUITTON

モノグラム

ショルダーバッグ

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

