【レビューを書けば送料当店負担】 good art（BJ）様専用です。アウトドアモンスター　ワッペン　16個セット キャラクターグッズ

outdoor monster アウトドアモンスター ワッペン16個セットです。

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新品未使用品ですが、保管に伴う小傷やすり傷等あるかと思いますので、神経質な方や完品を求める方は、ご遠慮下さい。

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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