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新しいコレクション 1度着御祝着3歳用黒花柄着物セット巾着下駄七五三ひな祭セット 和服

商品の説明

1度着御祝着3歳用黒花柄着物セット巾着下駄七五三ひな祭1度着3歳用黒花柄着物セット巾着下駄セットです！髪飾りもありましたがなくしてしまいました。

矢絣柄 袴3点セット＋フリル半襟半襦袢 ＋髪飾り

商品の情報

商品のサイズ100cm
商品の状態目立った傷や汚れなし

ピンクラテ　袴　水色　卒業

753 女の子 3歳 レース被布　一つ身①
1度着御祝着3歳用黒花柄着物セット巾着下駄七五三ひな祭1度着3歳用黒花柄着物セット巾着下駄セットです！髪飾りもありましたがなくしてしまいました。

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新しいコレクション 1度着御祝着3歳用黒花柄着物セット巾着下駄七五三ひな祭セット 和服

6分钟前

新しいコレクション 1度着御祝着3歳用黒花柄着物セット巾着下駄七五三ひな祭セット 和服

¥14,299 ¥12,154

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