代引き手数料無料 RRL マレージャケット　リバーシブル ブルゾン

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダブルアールエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイントジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードなしダブルアールエルのリバーシブルのマレージャケットです。(迷彩)☆サイズ表記 US SIZE : S☆定価83.000円着丈...67cm(背面)身幅...50cm肩幅...43.5cm袖丈...58cm(素人採寸なので多少の誤差はご了承ください)値下げ等できる限り対応しますのでコメントしてください。即購入も大歓迎です♪

