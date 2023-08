全商品オープニング価格！ adidas アディダス　EQT エキップメントCSG 91 スニーカー

プロフィールをご確認の上購入をお願い致します。

1991年にデビューした当時、世界のランニングカルチャーの隆盛を象徴するような存在だったEQTシリーズ。それぞれのアスリートのニーズに応え、ランニングに不可欠な機能を搭載した設計だからこそ、幅広く愛用されてきた。必要なものがあり、不要なものは一切ない。そうして30年後の今、シリーズのレガシーを讃えるアニバーサリーモデルとして誕生したのが、このEQT CSG 91。ビンテージアウトドアEQTシューズのラギッドな雰囲気と、進化を続ける機能性を融合させた。レザーアッパーに透湿性に優れたGORE-TEXライニング、半透明のラバーアウトソールを合わせた、高機能シューズ。

品番 GX3618

※商品はプチプチで包みますが箱無し発送です。

自宅保管ですので汚れや傷がある可能性があります。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

