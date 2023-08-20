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大人の上質 本革Les sacs Adam 1980★トート&ショルダーバッグ ショルダーバッグ

商品の説明

♦定価：35000円♦　ルサックアダム1980
専用 美品！PORTER ショルダーバッグ 5945

新品未使用　COACH メンズ ユニセックス ショルダーバッグ
皮特有のクタッとした雰囲気とヴィンテージ感のブラウンに一目惚れで購入しました。
レザーショルダーバッグ 土屋鞄製造所
内側は赤い生地が張ってあり、
美品☆PORTER ポーター タンカー 二層式 黒 ショルダーバッグ Lサイズ
チラッとポイントになっています
新品　未使用　オロビアンコ　ショルダーバック

Belstaff / ショルダーバッグ コロニアル
ポケットが沢山ついていたり、肩下げのショルダーにもなるので機能性も高いバッグです
ぽよよよわん 様　専用
5.6回位使用していますが、目立つ汚れもないです
PORTER / PORTER SMOKY SHOULDER BAG Black
バッグの入替で出品します(ㅅ •͈ᴗ•͈)
カメラ用ショルダーバッグ　メンテナンス用具付き
半分に畳んでの発送になります
NEEDLES STUDIOUS 別注 BOOK BAG-Poly JQ

土日限定値引き‼️ISAMUKATAYAMA レザーショルダーバッグ袋付き

値下げ可　ダンヒル　GTロックバッグ　定価32万超　新品　ブラックdunhill

ポータークラシック スーパーナイロンショルダーバッグ
【素材】
サムソナイトブラックレーベル　ホリゾンタルショルダーM2
日本製・皮製品
速報‼️Dior GALLOP ミニバッグ メンズ
【サイズ】
Sacai porter ミニショルダー
縦　38㎝
nexus7 Porter ヘルメットバック
横　42㎝
ennoy サコッシュ
マチ　3㎝
ブレディ　Brady ショルダーバッグ
【ポケットの詳細】
Maison Margiela ショルダーバッグ クロスボディバッグ
内側1・外側小×2　すべてファスナー付き
Paul Smith ネックポーチ　ダークグリーン

no name様専用Filson Small Field Bag
皮製品特有の質感があります、USED品のご理解頂ける方へ。
LAMPEYEベッチュウメッセンジャーバック
バーニーズニューヨーク取り扱いブランドなのでタグを付けさせて頂きました( ^^)
OUAT STEEL OFFICE BAG
カラー...ブラウン
JIMMY CHOO ジミーチュウ DERRY デリー ボディーバック
柄・デザイン...無地
フライターグ F712 DRAGNET F-CUT ドラグネット ドット　人柄
素材...本革
PRADA プラダ 2way ショルダーバッグ
バッグサイズ...A4サイズ収納可

☆希少☆ OFF-WHITE ショルダーバッグ

商品の情報

ブランドルサックアダム
商品の状態やや傷や汚れあり

【タグ付き】COACH　チャールズ　スモール　メッセンジャーバッグ　レザー　黒

Only Ny コンパクトパック　ポーチ　カメラバッグ　新品未使用　ボディバック

【鑑定済】GUCCI サイド シェリーライン GGスプリーム セカンドバッグ 白
♦定価：35000円♦　ルサックアダム1980皮特有のクタッとした雰囲気とヴィンテージ感のブラウンに一目惚れで購入しました。内側は赤い生地が張ってあり、チラッとポイントになっていますポケットが沢山ついていたり、肩下げのショルダーにもなるので機能性も高いバッグです5.6回位使用していますが、目立つ汚れもないですバッグの入替で出品します(ㅅ •͈ᴗ•͈)半分に畳んでの発送になります【素材】日本製・皮製品【サイズ】縦　38㎝横　42㎝マチ　3㎝【ポケットの詳細】内側1・外側小×2　すべてファスナー付き皮製品特有の質感があります、USED品のご理解頂ける方へ。バーニーズニューヨーク取り扱いブランドなのでタグを付けさせて頂きました( ^^)カラー...ブラウン柄・デザイン...無地素材...本革バッグサイズ...A4サイズ収納可

商品の情報

ブランドルサックアダム
商品の状態やや傷や汚れあり

大人の上質 本革Les sacs Adam 1980★トート&ショルダーバッグ ショルダーバッグ

39分钟前

大人の上質 本革Les sacs Adam 1980★トート&ショルダーバッグ ショルダーバッグ

¥23,000 ¥12,880

(税込) 送料込み
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大人の上質 本革Les sacs Adam 1980★トート&ショルダーバッグ ショルダーバッグ 大人の上質 本革Les sacs Adam 1980★トート&ショルダーバッグ ショルダーバッグ

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