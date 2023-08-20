大人の上質 本革Les sacs Adam 1980★トート&ショルダーバッグ ショルダーバッグ

♦定価：35000円♦ ルサックアダム1980

専用 美品！PORTER ショルダーバッグ 5945



新品未使用 COACH メンズ ユニセックス ショルダーバッグ

皮特有のクタッとした雰囲気とヴィンテージ感のブラウンに一目惚れで購入しました。

レザーショルダーバッグ 土屋鞄製造所

内側は赤い生地が張ってあり、

美品☆PORTER ポーター タンカー 二層式 黒 ショルダーバッグ Lサイズ

チラッとポイントになっています

新品 未使用 オロビアンコ ショルダーバック



Belstaff / ショルダーバッグ コロニアル

ポケットが沢山ついていたり、肩下げのショルダーにもなるので機能性も高いバッグです

ぽよよよわん 様 専用

5.6回位使用していますが、目立つ汚れもないです

PORTER / PORTER SMOKY SHOULDER BAG Black

バッグの入替で出品します(ㅅ •͈ᴗ•͈)

カメラ用ショルダーバッグ メンテナンス用具付き

半分に畳んでの発送になります

NEEDLES STUDIOUS 別注 BOOK BAG-Poly JQ



土日限定値引き‼️ISAMUKATAYAMA レザーショルダーバッグ袋付き



値下げ可 ダンヒル GTロックバッグ 定価32万超 新品 ブラックdunhill



ポータークラシック スーパーナイロンショルダーバッグ

【素材】

サムソナイトブラックレーベル ホリゾンタルショルダーM2

日本製・皮製品

速報‼️Dior GALLOP ミニバッグ メンズ

【サイズ】

Sacai porter ミニショルダー

縦 38㎝

nexus7 Porter ヘルメットバック

横 42㎝

ennoy サコッシュ

マチ 3㎝

ブレディ Brady ショルダーバッグ

【ポケットの詳細】

Maison Margiela ショルダーバッグ クロスボディバッグ

内側1・外側小×2 すべてファスナー付き

Paul Smith ネックポーチ ダークグリーン



no name様専用Filson Small Field Bag

皮製品特有の質感があります、USED品のご理解頂ける方へ。

LAMPEYEベッチュウメッセンジャーバック

バーニーズニューヨーク取り扱いブランドなのでタグを付けさせて頂きました( ^^)

OUAT STEEL OFFICE BAG

カラー...ブラウン

JIMMY CHOO ジミーチュウ DERRY デリー ボディーバック

柄・デザイン...無地

フライターグ F712 DRAGNET F-CUT ドラグネット ドット 人柄

素材...本革

PRADA プラダ 2way ショルダーバッグ

バッグサイズ...A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド ルサックアダム 商品の状態 やや傷や汚れあり

♦定価：35000円♦ ルサックアダム1980皮特有のクタッとした雰囲気とヴィンテージ感のブラウンに一目惚れで購入しました。内側は赤い生地が張ってあり、チラッとポイントになっていますポケットが沢山ついていたり、肩下げのショルダーにもなるので機能性も高いバッグです5.6回位使用していますが、目立つ汚れもないですバッグの入替で出品します(ㅅ •͈ᴗ•͈)半分に畳んでの発送になります【素材】日本製・皮製品【サイズ】縦 38㎝横 42㎝マチ 3㎝【ポケットの詳細】内側1・外側小×2 すべてファスナー付き皮製品特有の質感があります、USED品のご理解頂ける方へ。バーニーズニューヨーク取り扱いブランドなのでタグを付けさせて頂きました( ^^)カラー...ブラウン柄・デザイン...無地素材...本革バッグサイズ...A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド ルサックアダム 商品の状態 やや傷や汚れあり

☆希少☆ OFF-WHITE ショルダーバッグ【タグ付き】COACH チャールズ スモール メッセンジャーバッグ レザー 黒Only Ny コンパクトパック ポーチ カメラバッグ 新品未使用 ボディバック【鑑定済】GUCCI サイド シェリーライン GGスプリーム セカンドバッグ 白