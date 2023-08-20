大人の上質 本革Les sacs Adam 1980★トート&ショルダーバッグ ショルダーバッグ

♦定価：35000円♦ ルサックアダム1980
専用 美品！PORTER ショルダーバッグ 5945
新品未使用 COACH メンズ ユニセックス ショルダーバッグ
皮特有のクタッとした雰囲気とヴィンテージ感のブラウンに一目惚れで購入しました。
レザーショルダーバッグ 土屋鞄製造所
内側は赤い生地が張ってあり、
美品☆PORTER ポーター タンカー 二層式 黒 ショルダーバッグ Lサイズ
チラッとポイントになっています
新品 未使用 オロビアンコ ショルダーバック
Belstaff / ショルダーバッグ コロニアル
ポケットが沢山ついていたり、肩下げのショルダーにもなるので機能性も高いバッグです
ぽよよよわん 様 専用
5.6回位使用していますが、目立つ汚れもないです
PORTER / PORTER SMOKY SHOULDER BAG Black
バッグの入替で出品します(ㅅ •͈ᴗ•͈)
カメラ用ショルダーバッグ メンテナンス用具付き
半分に畳んでの発送になります
NEEDLES STUDIOUS 別注 BOOK BAG-Poly JQ
土日限定値引き‼️ISAMUKATAYAMA レザーショルダーバッグ袋付き
値下げ可 ダンヒル GTロックバッグ 定価32万超 新品 ブラックdunhill
ポータークラシック スーパーナイロンショルダーバッグ
【素材】
サムソナイトブラックレーベル ホリゾンタルショルダーM2
日本製・皮製品
速報‼️Dior GALLOP ミニバッグ メンズ
【サイズ】
Sacai porter ミニショルダー
縦 38㎝
nexus7 Porter ヘルメットバック
横 42㎝
ennoy サコッシュ
マチ 3㎝
ブレディ Brady ショルダーバッグ
【ポケットの詳細】
Maison Margiela ショルダーバッグ クロスボディバッグ
内側1・外側小×2 すべてファスナー付き
Paul Smith ネックポーチ ダークグリーン
no name様専用Filson Small Field Bag
皮製品特有の質感があります、USED品のご理解頂ける方へ。
LAMPEYEベッチュウメッセンジャーバック
バーニーズニューヨーク取り扱いブランドなのでタグを付けさせて頂きました( ^^)
OUAT STEEL OFFICE BAG
カラー...ブラウン
JIMMY CHOO ジミーチュウ DERRY デリー ボディーバック
柄・デザイン...無地
フライターグ F712 DRAGNET F-CUT ドラグネット ドット 人柄
素材...本革
PRADA プラダ 2way ショルダーバッグ
バッグサイズ...A4サイズ収納可
☆希少☆ OFF-WHITE ショルダーバッグ
【タグ付き】COACH チャールズ スモール メッセンジャーバッグ レザー 黒
Only Ny コンパクトパック ポーチ カメラバッグ 新品未使用 ボディバック
【鑑定済】GUCCI サイド シェリーライン GGスプリーム セカンドバッグ 白
♦定価：35000円♦ ルサックアダム1980皮特有のクタッとした雰囲気とヴィンテージ感のブラウンに一目惚れで購入しました。内側は赤い生地が張ってあり、チラッとポイントになっていますポケットが沢山ついていたり、肩下げのショルダーにもなるので機能性も高いバッグです5.6回位使用していますが、目立つ汚れもないですバッグの入替で出品します(ㅅ •͈ᴗ•͈)半分に畳んでの発送になります【素材】日本製・皮製品【サイズ】縦 38㎝横 42㎝マチ 3㎝【ポケットの詳細】内側1・外側小×2 すべてファスナー付き皮製品特有の質感があります、USED品のご理解頂ける方へ。バーニーズニューヨーク取り扱いブランドなのでタグを付けさせて頂きました( ^^)カラー...ブラウン柄・デザイン...無地素材...本革バッグサイズ...A4サイズ収納可