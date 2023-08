ブランド・ダーリッチ Dariah

RAPS LOOSEY DENIM

カラー・ブルー

サイズ・S

シルエット・テーパード

デニム加工・クラッシュ/ダメージ

股上・ハイウエスト

季節感・春、夏、秋、冬

定価・18,689円

【新品 未使用 タグ付き】

大胆なダメージと計算づくされた美脚シルエットが珠玉のデニム!

国産ならではのテーパードシルエットにふさわしい綿100%の生地を使用しておりダメージの大きさ、アタリ加工、絶妙な色味など限りなくヴィンテージに近づけた究極の一本♡

即完売したアイテムになります♪

未使用ですが汚れ等ないかしっかり確認してから梱包いたしますが、神経質な方はお控えください

ダーリッチ好きさんに是非^ ^

#ダメージデニム

#クラッシュデニム

#テーパードデニム

#ヴィンテージデニム

#ダメージジーンズ

#テーパードジーンズ

#ヴィンテージジーンズ

#デニム#ジーンズ

ペット無し

喫煙者無し

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダーリッチ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダーリッチ 商品の状態 新品、未使用

