【上品】 DJI mini3 pro Fly more キットplus 本体新品交換済み トイラジコン

djimini3pro Fly moreキットプラス程度の良いドローンです。内容】DJI Mini 3 Pro本体DJI RC-N1インテリジェント フライトバッテリー RC-N1 RCケーブル(USB Type-Cコネクター) RC-N1 RCケーブル(Lightningコネクター) RC-N1 RCケーブル(標準タイプMicro-USBコネクター) PD規格対応ケーブル(Type-C - Type-C )予備プロペラ×3ねじ ×6ジンバルプロテクター(Fly more キットプラス)インテリジェント フライトバッテリー Plus × 2(驚くほど長時間飛行でき、ストレスがなく空撮を楽しめます)2WAY 充電ハブ × 1ショルダーバッグ × 1Taoricup NDフィルター 16,64,256バッテリーサイクル回数はノーマルバッテリーが6回バッテリーplusは 4回と3回です。本体は不具合が発生して、メーカー保証にて新品に交換後、一度のテスト飛行のみです。お値引きはこちらのタイミングで行いますので、値段交渉はご遠慮くださいませ

