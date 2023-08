新しいスタイル DIESEL ディーゼル メタル ロゴ プレート ノースリーブ ブラック S タンクトップ

⚠️トラブル防止のため説明欄、プロフを御一読の上ご購入をお願い致します。

■ブランド

DIESEL (ディーゼル)

■素材

83%レーヨン 17%ポリエステル

スリムフィット

■サイズ

S

■カラー

ブラック

メタリックオーバルDプレートがインパクトたっぷりなニットトップス

ビスコース混の柔らかなリブ素材が心地よい一枚です

2本の編糸を同時に裏表に編み分ける添え糸編みを採用し、表目と裏目の異なる表情がグラデーションカラーのように美しくリブの縦ラインを強調してくれます

デイリーからオケージョンにまでマッチする存在感のあるアイテムです。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ディーゼル 商品の状態 新品、未使用

