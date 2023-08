新品タグ付き未使用⭐︎

完売品です。

asics

アシックス

2020 東京オリンピック

GEL-QUANTUM 360 TYO

お色はサンライズレッド

定価22,000円

▼サイズ

27.5

※箱などの付属品はありません。

※お値引きは必ず希望額をコメントください。

※傷ひとつない完璧な状態を求める方はご遠慮ください。

★在庫1点限りの早い者勝ち。即購入優先です。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド アシックス 商品の状態 新品、未使用

