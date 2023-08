Cinquanta / チンクアンタ

しなやかで上質なゴートスエードを使用したCINQUANTA(チンクワンタ)のMA-1タイプボンバージャケットです。BEAMSにて購入したお品です。

きめ細かく滑らかなタッチ、袖を通したときの柔らかさ、手に触れた時のもっちり、しっとりとした感触は最高級のゴートスードレザーならではなた質感。シルバーのシャイニージップが品の良いエレガントな雰囲気を醸し出しており、上質な素材を最大限に生かしたシンプルなデザインが非常に潔く好印象です。

カットソーを合わせたカジュアルな着こなしは勿論、シャツやニットを合わせたキレイ目なスタイリングまで、幅広く着こなす事が出来る懐の深さ。大人のレザージャケットにふさわしい品格を兼ね備えており、柔らかな着心地と上品な色合いが、Cinqaunataの真骨頂を感じさせられる1着です。

▶season:all season

▶定価:¥149,600-

▶model:H505

▶size:44

着丈 62.5

身幅 50

肩幅 41

袖丈 63 cm

(※素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください)

▶material

表地:やぎ革

裏地:レーヨン100%

リブ部分:ウール48%、アクリル48%、ナイロン3%、ポリウレタン1%

▶国内正規品

<made in ITALY>

BEAMSにて購入、店頭・自宅での試着のみです。

(当方、非喫煙・ペット飼っておりません。)

発送については迅速な対応を心掛けておりますが仕事の都合上対応が少し遅れる事が稀にございます。あくまで個人保管、個人出品となりますので神経質な方はご遠慮下さい。

下記ブランド等も出品させていただいています。

■outer

Moorer

MONCLER

HERNO

HEVO

ASPESI

FORTELA

SEALUP

Cinquanta

VALSTAR

SERAPHINE

Barbour

BARACUTA

GRENFELL

■jacket

LARDINI

TAGLIATORE

Circolo

■knit

Cruciani

ZANONE

realmad HECTIC

■shirts

Finamore

Giannetto

■pants

PT TRINO

SIVIGLIA

YCHAI

当方出品一覧よりをご覧いただけます。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド チンクアンタ 商品の状態 未使用に近い

Cinquanta / チンクアンタしなやかで上質なゴートスエードを使用したCINQUANTA(チンクワンタ)のMA-1タイプボンバージャケットです。BEAMSにて購入したお品です。きめ細かく滑らかなタッチ、袖を通したときの柔らかさ、手に触れた時のもっちり、しっとりとした感触は最高級のゴートスードレザーならではなた質感。シルバーのシャイニージップが品の良いエレガントな雰囲気を醸し出しており、上質な素材を最大限に生かしたシンプルなデザインが非常に潔く好印象です。カットソーを合わせたカジュアルな着こなしは勿論、シャツやニットを合わせたキレイ目なスタイリングまで、幅広く着こなす事が出来る懐の深さ。大人のレザージャケットにふさわしい品格を兼ね備えており、柔らかな着心地と上品な色合いが、Cinqaunataの真骨頂を感じさせられる1着です。▶season:all season▶定価:¥149,600-▶model:H505▶size:44着丈 62.5身幅 50肩幅 41袖丈 63 cm(※素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください)▶material表地:やぎ革裏地:レーヨン100%リブ部分:ウール48%、アクリル48%、ナイロン3%、ポリウレタン1%▶国内正規品<made in ITALY>BEAMSにて購入、店頭・自宅での試着のみです。(当方、非喫煙・ペット飼っておりません。)発送については迅速な対応を心掛けておりますが仕事の都合上対応が少し遅れる事が稀にございます。あくまで個人保管、個人出品となりますので神経質な方はご遠慮下さい。下記ブランド等も出品させていただいています。■outerMoorerMONCLERHERNOHEVOASPESIFORTELASEALUPCinquantaVALSTARSERAPHINEBarbourBARACUTAGRENFELL■jacketLARDINITAGLIATORECircolo■knitCrucianiZANONE■shirtsFinamoreGiannetto■pantsPT TRINOSIVIGLIAYCHAI当方出品一覧よりをご覧いただけます。

