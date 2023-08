※

BELIEF NYC ビリーフ チャンピオン スウェット トレーナー グレー

特典のステッカーもお付けします。

他サイトでも出品中。

WAIPER×BARNS OUTFITTERS

ワイパー×バーンズアウトフィッターズ

■アイテム

クルーネック スウェット

■シーズン

年間品

■品番

BR-23125WP

■生産国

MADE IN JAPAN

■サイズ表記

M

■実寸

肩幅46身幅57袖丈58着丈62㎝

※一般的なMより大き目です

■カラー

ブラック(墨黒)

■マテリアル

USAコットン100%

■コンディション

新品

■商品説明

インパクトがありトラッドな雰囲気のWAIPERロゴプリントに、BARNS OUTFITTERSの地厚なアメリカンコットンを特殊な加工でヴィンテージの雰囲気へ昇華させた、正に「NEW VINTAGE」な逸品が誕生!さらに日本製というこだわり抜かれた1枚。生地には度詰めしたアメリカンコットンを使用しており、目が詰まることでハリとコシが生まれ、ドライでヘヴィーウェイトな素材感に仕上がっています。着丈の縮みを防ぐために生地の方向を横に逆転させ、サイドのリブを付けて動きやすさを追求した製法を採用。型崩れしにくいため長く愛用いただけると同時に、風合いが増していき、味わいのある唯一無二の一着。

イマイチサイズが合わなかったので、

探していた方にお譲りします。

小さく畳んで発送します。

以上、宜しくお願い致します。

ミリタリー 軍物

アーミー 軍

ソビエト ソ連 ロシア

ソヴィエト 旧ソ連

ドイツ 東ドイツ 西ドイツ

ジャーマントレーナー

フランス アメリカ

イギリス ブリティッシュ

オランダ スウェーデン

チェコ オーストリア

ポーランド ベルギー

スイス イタリア

ユーロミリタリー

USSR NATO USA SOVIET

ジャケット ブルゾン

パンツ カーゴ

コート パーカー スモック

バックパック リュック

M47 M52 M59 M90

Vネック Uネック

ヘンリーネック Tシャツ

タンカース ベンタイル

スリーピングシャツ

アナトミカ ANATOMICA

デッドストック 実物

サープラス 放出品

黒 白 カーキ オリーブ

ブラック ホワイト ベージュ

グレー グレージュ コヨーテ

シービーズ SEA BEES

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーンズアウトフィッターズ 商品の状態 新品、未使用

