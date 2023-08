NIKE AIR JORDAN 11

Nike Dunk High Championship Blue 28.5

RETRO UNC WIN LIKE 82

新品未使用 ダンクレブロン 黒タグ付き

サイズ:28cm

アトランティックスターズ スニーカー ポラリス ブルー 43 極美品



JORDAN JUMPMAN TEAM 1 ジャンプマン チーム 29cm

1度晴れた日に着用しました。

NIKE AIR JORDAN 1 MID CHICAGO

その後は経年変化でアウトソールに黄ばみがあります。中古品に理解のある方ご検討よろしくお願い致します。

JJJJound × New Balance 990V3 27.5 ジョウンド

商品の状態は画像を参照ください。

aime leon dore new balance 993

質問もご気軽にしてください。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

NIKE AIR JORDAN 11 RETRO UNC WIN LIKE 82サイズ:28cm1度晴れた日に着用しました。その後は経年変化でアウトソールに黄ばみがあります。中古品に理解のある方ご検討よろしくお願い致します。商品の状態は画像を参照ください。質問もご気軽にしてください。

