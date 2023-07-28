NIKE Air Jordan 1 Retro High OG GS “Shadow 2.0”ナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ OG GS シャドウ 2.0ご覧いただきありがとうございます。 こちらは2021年5月に発売されたNIKE Air Jordan 1 Retro High OG GS “Shadow 2.0”(品番:575441-035)ですサイズ：25.0cm(US 7Y)新品未使用で、室内冷暗場所にて保管しておりました。引越しに伴う移動があり、外箱に若干の擦れはあります(画像参照)※すり替え防止の為、ご返品・ご返金対応はお受けできかねますのでご理解・ご了承の程宜しくお願い致します。#nike#airjordan#jordan#ナイキ#エアジョーダン#ジョーダン#airjordan1#エアジョーダン1カラー···グレースニーカー型···ハイカットナイキ AJ1 エアジョーダン1 ハイシャドー2.0 OG GS 25.0cm
商品の情報
商品のサイズ
25cm
ブランド
エアジョーダン
商品の状態
新品、未使用
【ギフ_包装】 Air jordan 1 HI OG GS shadow 2.0 25.0cm スニーカー
375
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