最新作売れ筋が満載 【PSA10】エンテイ ミラー 011/171 XY ポケモンカードゲーム

・エンテイ 011/171 ミラー
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ポケモンカード151」 1BOX シュリンク付きダンボール未開封
PSA10枚数：27枚 (2023/5/26時点)
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私が鑑定に提出したワンオーナー品です。
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返却されて開封後まず最初にスリーブに封入しております。
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UVカット専用スリーブ→プチプチ→ジップロック（防水）で梱包し、クッション封筒などで配送致します。
ポケモンカード151 BOX 未開封 シュリンク付
PSA9や10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。
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ご質問などございましたらお気軽にお聞きください。
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イラスト：Mitsuhiro Arita 有田 満弘
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・エンテイ 011/171 ミラー2017 Pokemon Japanese the Best of XY 011 Entei-Reverse FoilPSA10枚数：27枚 (2023/5/26時点)私が鑑定に提出したワンオーナー品です。返却されて開封後まず最初にスリーブに封入しております。UVカット専用スリーブ→プチプチ→ジップロック（防水）で梱包し、クッション封筒などで配送致します。PSA9や10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。ご質問などございましたらお気軽にお聞きください。ポケカポケモンカードゲームXYXY BREAKハイクラスパックTHE BEST OF XYフレイムバリアヒートタックルイラスト：Mitsuhiro Arita 有田 満弘