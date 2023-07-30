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最新作売れ筋が満載 【PSA10】エンテイ ミラー 011/171 XY ポケモンカードゲーム

商品の説明

・エンテイ 011/171 ミラー
ポケモン未開封 バイオレットシュリンク付き1BOX
2017 Pokemon Japanese the Best of XY 011 Entei-Reverse Foil
ポケモンカード151」 1BOX シュリンク付きダンボール未開封
PSA10枚数：27枚 (2023/5/26時点)
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私が鑑定に提出したワンオーナー品です。
コライドンSAR PSA10 1枚
返却されて開封後まず最初にスリーブに封入しております。
【セット売り】スノーハザード＆クレイバースト ジムセット&トリプレットビート
UVカット専用スリーブ→プチプチ→ジップロック（防水）で梱包し、クッション封筒などで配送致します。
ポケモンカード151　BOX 未開封　シュリンク付
PSA9や10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。
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ご質問などございましたらお気軽にお聞きください。
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ポケモンカード リーリエ 080/SM-P プロモ 美品
イラスト：Mitsuhiro Arita 有田 満弘

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商品の状態目立った傷や汚れなし

ポケモンカード ゼラオラVmax SAR 219/172 PSA10
・エンテイ 011/171 ミラー2017 Pokemon Japanese the Best of XY 011 Entei-Reverse FoilPSA10枚数：27枚 (2023/5/26時点)私が鑑定に提出したワンオーナー品です。返却されて開封後まず最初にスリーブに封入しております。UVカット専用スリーブ→プチプチ→ジップロック（防水）で梱包し、クッション封筒などで配送致します。PSA9や10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。ご質問などございましたらお気軽にお聞きください。ポケカポケモンカードゲームXYXY BREAKハイクラスパックTHE BEST OF XYフレイムバリアヒートタックルイラスト：Mitsuhiro Arita 有田 満弘

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商品の状態目立った傷や汚れなし

最新作売れ筋が満載 【PSA10】エンテイ ミラー 011/171 XY ポケモンカードゲーム

23分钟前

最新作売れ筋が満載 【PSA10】エンテイ ミラー 011/171 XY ポケモンカードゲーム

¥51,000 ¥27,540

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725ac

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725ac
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