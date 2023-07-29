【予約販売】本 HYKE PORTER 2WAYツールバッグ Lサイズ ショルダーバッグ

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カラー: ブラック
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2回ほど使用したのみ、素人目には美品だと思いますが中古などご理解のある方に。
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また、ポケット部分に少し引っ掛けたような小さな跡があります。写真5枚目確認ください。
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注意事項:
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・簡易包装で発送します
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・ペット飼っています(猫) : 商品はペットが直接触れたりなどしていませんが、気になる方は購入をお控えください
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