◆アイテムmiu miuミュウミュウWhite Alligator Cire Embossed Patent Leather Tote with Leather & Tortoise Handleクロコ型押し トートバッグ エナメル パテントレザー◆カラーオフホワイト、ベージュ系◆サイズ実寸タテ約25cmヨコ約32cmマチ約15cm素人採寸になりますので多少の誤差はご了承下さい。◆状態ユーズド傷は有りませんが、表面に多少汚れ有り。◆備考福岡の岩田屋にて2017年に購入、定価は20万くらいです。写真の通り保存袋やギャランティカード等の付属品有り。べっ甲のようやプラスチックのチェーンハンドルやクロコの型押し加工がオシャレです。容量も大きめですので通勤バッグ等にも適しています。◆最後に当方が扱うアイテムはユーズドになりますので、古着に御理解のある方のみ御購入をお願い致します。他にもドメスティックブランドからハイブランドまで様々な古着やアイテムを取り扱っておりますので、興味のある方はこちらもご覧下さい。#ミラニスタのレディースカラー···ベージュ柄・デザイン···無地素材···エナメルバッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド ミュウミュウ 商品の状態 やや傷や汚れあり