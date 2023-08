マーク&ロナ Fer Swell Tee

木村拓哉着用のTシャツです。

軽やかな着心地のマルチファンクションオーバーサイズTシャツ。大きなウェーブFERロゴの上にサークルスカルの刺繍を効かせた技ありデザインです。

[特徴]

高い耐久性と速乾性に優れた高密度ポリエステルの生地に、4WAYストレッチ機能をもたせたマイクロリップストップ素材を採用。脇下には消臭テープを施し、汗などの臭いを吸着・中和・分解します。ストレスを感じさせない軽やかな着心地とルーズフィットなサイジングで、ゴルフに、サーフにとシーンを問わず活躍する1着です。

Mark&lona

マークアンドロナ

ゴルフ

サーフィン

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マークアンドロナ 商品の状態 新品、未使用

