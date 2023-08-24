新作 ※つき様専用※マノロブラニク　キャロリンand エルメススクエアプレート ハイヒール/パンプス

こちらはつき様専用となります。

★美品★JIMMY CHOO ジミーチュウ パンプス 黒 23cm レディース

他の方が購入された場合、エルメスのお皿は付きません。または、キャンセルさせて頂きますのでご承知おき下さい。

hcubuch フープ はまぐりがた 37



vintage CHANELパンプス 35ハーフ レア



プラダ レディース パテント レザー ヒール パンプス サンダル ベージュ系



ファビオルスコーニ パンプス

かなり以前に、ホノルルのニーマンマーカスで購入しました。

VALENTINO GARAVANI パンプス 23cm

靴自体、着用回数、歩行距離は少ないので裏面以外は綺麗です。

最終価格お値下げしましたジミーチュウレディースサンダル

裏張りをしていないのでお好みのソールに張り替えれば美しく蘇ると思います。

PRADA★プラダ★パンプス スエード リボン ボルドー



新品未使用 アシックスウォーキング ペダラ パンプス

サイズ36 1/2

美品★クリスチャンルブタン★レオパード切替ポインテッドトゥパンプス(351/2)

色 ブラック

バリー パンプス ベージュ レザー 革 BALLY

ヒール5センチ程度

《希望額コメントください》《美品》ブライダルシューズ 22.5cm



Christianlouboutin クリスチャンルブタン スエードパンプス

※ ※箱、靴袋はありますが、経年劣化による傷みや変色、壊れ破れがあります。

モード 靴 ヒール パンプス



【新品】MANOLO BLAHNIK マノロブラニク ハンギシ パンプス 黒

裏張りなし

ジミーチュウ オープントゥパンプス



ベニル BENIR ブライダルシューズ グリッター 23.5cm

中は、綺麗にはしていると思います。

KENZO ケンゾー パンプス フラット タイガー 未使用



未使用 トッズ パンプス チャンキーヒール エナメル レッド系オレンジ 37.5

中古品ですので、使用感はあります。

新品未使用 Christian Louboutin パンプス

細かいことを気にされない方なら、まだ十分履いていただけると思います。

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド マノロブラニク 商品の状態 傷や汚れあり

こちらはつき様専用となります。他の方が購入された場合、エルメスのお皿は付きません。または、キャンセルさせて頂きますのでご承知おき下さい。かなり以前に、ホノルルのニーマンマーカスで購入しました。靴自体、着用回数、歩行距離は少ないので裏面以外は綺麗です。裏張りをしていないのでお好みのソールに張り替えれば美しく蘇ると思います。サイズ36 1/2色 ブラックヒール5センチ程度※ ※箱、靴袋はありますが、経年劣化による傷みや変色、壊れ破れがあります。裏張りなし中は、綺麗にはしていると思います。中古品ですので、使用感はあります。細かいことを気にされない方なら、まだ十分履いていただけると思います。

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド マノロブラニク 商品の状態 傷や汚れあり

ジミーチュウ 美品 サンダル【新品/未使用】dries van noten ジャガードパンプス 38トリーバーチ パンプス 黒 23cmお値下げ交渉可！サルヴァトーレフェラガモ Ferragamo パンプスrio様専用！ameri vintage POINTED TOE MULE花様専用 CHANEL パンプス極美品✨ ピッピシック 36(23cm) ピンク レザー サイドギャザー正規GUCCIパンプスGGマーモント