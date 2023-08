カラー···グリーン

ご覧いただきありがとうございます。

PRADA プラダのチェーンがとても可愛いナイロンショルダーバッグになります。

お色は深いグリーンとなります。

ショルダー部分のチェーンがとてもおしゃれで可愛いです。

《商品の説明》

ブランド:PRADA プラダ

商品名:ナイロンショルダーバッグ

購入先 正規店購入品 確実に本物です。

真贋済みですので安心してお買い求めください。

ランク// AB

SA 未使用品

A 極上品

AB 美品

B+ 良上品

B- 良品

BC 並品 現状品

C 難あり品

鑑定済

サイズ 外側 縦 16センチ

横 25.5センチ

奥行き 8センチ

内側 縦 10.5センチ

横 24センチ

チェーンショルダー 52.5センチ

商品の状態

外:良

中:良好

注意事項 直営店購入、鑑定済の商品です。

ブランド品に関して、万が一偽物の場合は返品等しっかり対応します。

状態に関しては、画像にてご判断下さい。

ご質問は事前にお願い致します。

商品の発送は、ご決済日から2日以内に発送させていただきます。

※すり替え防止のため返品の申し出はご遠慮下さいますようお願い致します。

他にも色々出品していますので宜しければご覧ください。

#プラダ

#PRADA

#プラダバッグ

#ナイロンバッグ

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

