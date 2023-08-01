充実の品 【新品未開封】ロジクール MX ERGO MXTB1S PC周辺機器

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こちら新品未開封の品となっておりますが、箱に保管中に付いた擦れなどがありますことだけご了承ください。
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ご覧いただきありがとうございます。ロジクールのマルチペアリング対応ワイヤレストラックボール MX ERGOです。最大2台の機器に無線接続可能でMac/Windows/iPadに対応しています。こちら新品未開封の品となっておりますが、箱に保管中に付いた擦れなどがありますことだけご了承ください。Logicool MXTB1SBLUETOOTH有USB有無種類: USB2.0color: BLACKコードタイプ: ワイヤレススクロールタイプ: 4−WAYホイール有マウスタイプ: TRACKBALL読み取り方式: 光学式#LogitechInternational#Logicool種類···マウス