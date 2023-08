【セール 登場から人気沸騰】 HEAD FLAT 3012 デニムパンツ セルビッチ ストレートモデル デニム/ジーンズ

FLAT HEAD フラットヘッド

サイズ:W30

ウエスト:36cm×2

全長:101cm

股下:77cm

腿幅:29cm

裾幅:17cm

多少擦れなどの使用感はありますが、目立ったダメージなど無く比較的綺麗です。

