⚫商品名

⚫ポイント

レアデザイン!シュプリーム 総柄ロゴTシャツ になります^^

SUPREME シュプリーム

半袖

クルーネック

コットン素材

USA製 アメリカ製 made in USA

⚫状態 中古

目立った汚れやダメージはございませんのでこれからもたくさん着用して頂けます^_^

⚫カラー

グレー 灰色 ブラックプリント 黒

⚫サイズ

M(着丈70cm、身幅55cm、肩幅53cm、袖丈22.5cm)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

