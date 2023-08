アクセスありがとうございます。

アクセスありがとうございます。本アニマルシリーズは市場でも未開封は希少品となります。■商品内容ワンピース zero 15周年記念商品朝隈俊男 アニマルコラボ as 黒豹ポートガス・D・エース 1体 *手配書クリアファイル1枚付き・国内正規品 新品未使用 未開封品(暗所保管) 市場ではレアで希少品と思います。 必ず写真をご確認頂き、ご検討ください。主な商品内容 ・本体 ・台座主な商品素材 PVC、ABS「ONE PIECE」連載15周年企画 "尾田栄一郎×朝隈俊男"ワンピース動物コラボ・フィギュアの第4弾です。麦わらの一味9体に続くのは、Dの系譜である「エース」、「ティーチ」と前時代の象徴である「白ひげ」朝隈氏独特の擬獣化表現でアレンジされた尾田栄一郎氏絶賛の「ONE PIECE」アニマルが手に入るのはフィギュアーツZERO Artist Specialだけ!■発送方法 (送料無料 出品側負担)らくらくメリカリ便配送はリサイクル箱を利用ウレタン梱包にて配送予定■入札前に必ずお読み下さい。写真をご確認していただき詳細を過度に気にされる方は入札をお控え下さい。当方は専用販売は行っておりません。他にも、POP、ルフィ、エース、シャンクスなど出品しております。是非ご観覧下さい。キャラクター···ワンピースフィギュア種類···コレクションフィギュア

