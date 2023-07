最高の品質の SAMSUNG 860 EVO MZ-76E1T0B/IT PC周辺機器

■状態

・2019年購入からPS4 Proで利用。PS4引退に伴い出品します。

・データ初期化後、動作確認済み

・取引説明書、外箱、保証書を同梱しております。

■説明

SAMSUNG MZ-76E1T0B/IT

BUS POWERED: NO

CATEGORY_HDD: HARD DRIVE

IDE種類: SATA/600

RACKMOUNT: NO

RAID−LEVEL 0: NO

RAID−LEVEL 1: NO

RAID−LEVEL 3: NO

RAID−LEVEL 5: NO

RAID−LEVEL OTH: NO

THUNDERBOLT: NO

ストレージ種類: SSD

フォームファクター種類: 2.5インチ

外付けタイプ: 外付けタイプ以外

接続インタフェイス: シリアルATA

本体タイプ: 内蔵タイプ

#Samsung

#SAMSUNG

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

