新着商品 balance new m990gl6 新品未使用 (27.0cm) us9.0 スニーカー

商品に興味を持って頂き、ありがとうございます。

NIKEエアジョーダン1 RETRO HIGH OG #レトロハイ#ブルー

トラブル防止の為にもプロフィールをお読み頂き、コメント及び御購入をお願いいたします。

ニューバランス M990 GL6になります。

更新された990v6のデザインでは、従来のミッドフットサドル(足の甲を横断するパーツ)が不要になり、ピッグスキンスエードとシンセティックレザーのオーバーレイが、メッシュアッパーの上をかかとからつま先まで流れるように配されています。

この進化した見た目のデザインは、前世代のモデルから今世代のモデルへの最も劇的な変化の1つですが、実は最大の機能的な飛躍は、その内部に起こりました。

FuelCell(フューエルセル)ミッドソールのクッショニング、反発弾性、軽量性が追加されたことで、990の進化は見れば見るほど感じられるようになっています。

神経質な方やご不安な方は、ご購入をお控え下さるようお願い申し上げます。

簡易包装にて発送になります。

サイズ US9.0 (27.0cm)

カラー gray (グレイ)

コンディション

新品未使用品になります。

国内正規品になります。

何か気になる点がありましたらコメント頂ければと思います。

新品ですが個人保管品になりますので神経質な方はご入札をご遠慮ください。

それでは宜しくお願いいたします。

その他出品もよろしければご覧ください。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

