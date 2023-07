お値下げいたしました。

DMM 等身大パネル 当選品 三ツ谷 東リべ

最終価格になります。SALE!!!

シーパトローラー車セット 日曜日まで値下げ中



東京リベンジャーズ 一虎 渋谷タワレコ原画展 缶バッジ 名刺 スタンプ セット

12999円→12500円→11999円

人渣反派自救系統 新装版 台湾版 グッズ



ジャックジャンヌ 当選品 石田スイ

シルバニアファミリー used

【未開封品あり】ディズニーランド ジオラマップ 5種セット



Attack on Titan ICHIBABKUJI

海外版 ブティック ギフトセット

銀魂 銀時 肩掛け 洞爺湖 傘 和傘

+

アイナナ ŹOOĻ 悠 ぬいぐるみ 3点セット

街のファッションコーデセット

Liyuu 紙類 セット



五等分の花嫁 中野二乃 アクリルスタンド 13点セット

シルバニアを眺めるのが大好きで、コレクションでたくさん集めていました。

ワイテルズ ラバーキーホルダー



OMORI OMOCAT キーホルダー 5つ

少しの間飾っていましたが遊んだりしたものではないので、綺麗な状態だと思います

beatmania llDX 12 HAPPY SKY タペストリー



【GW SALE】ご当地キティ ストラップ 14個まとめ売り 新品

ブティックギフトセットは海外版で、かわいいペルシャネコとショコラウサギのお人形付きです♡

デリシャスパーティ♡プリキュア デパプリ



ステラルー クッキーアン ぬいば

かわいいバッグや靴などの小物類も一部は出さずに保管したままで綺麗な状態です。

鬼滅の刃 映画 遊郭編 上弦集結、そして刀鍛冶の里へ 第2弾 入場者特典



ソラ モデル ブルゾン 「キングダム ハーツ」シリーズ

残りの小物は何点か出して、棚に飾っていました。他にもシルバニアを飾っていたため、小物類が酷似していて違う小物が混ざっていたり、箱に記載されている小物がなかったりしますのでご了承ください。

【ChroNoiR 】UP 2 YOU CD&メガジャケ



ガンバレジェンズ 仮面ライダー新1号 LR パラレル エラー

逆にブティックセットに入っていなかったブティック用のかわいいハンガーラックや素敵な小物を飾れる棚も別売商品を、セットでお付けいたします。綺麗な状態のかわいいお洋服もハンガーにかけてお付けいたします!

ビックリマン スーパーゼウス ぬいぐるみとるとるキャッチャー 未開封 くさび打王



聖闘士星矢フィギュアおまとめ

石畳風とフローリングが楽しめるリバーシプルタイプの床は飾らず、箱にしまったままでした。撮影のために出しました。

古ゾイド ジャンク品



ホロライブ GIGO ビッグ アクスタ マリン ノエル フレア 船長 団長

リバーシプル床とブティックの真ん中にある点は製造上できるもので、他のシルバニア製品にもあるものです。

イーブイズ ミミッキュバージョン ぬいぐるみ



ワンピの実 第七~九海戦 全種コンプリートセット

看板のシールも貼らずに、紙製品なども組み立てずに袋に入れたまま、綺麗に残っています。

白熊バック 告白気球 あんスタ 朔間零 痛ば



Free! 七瀬遙 Birthday バースデー タペストリー ポスター セット

お手持ちの小物を足したり、自分好みでかわいくディスプレイしたりして、ぜひ楽しく遊んだり飾ってたりして下さい。

chubbi cheek family ガシャポン マック マクド 全6種セット



コンパス アダム まとめ売り



がうる・ぐら 誕生日記念2022 フルセット

注意点がございます。

DOD3 設定資料集 小説 ストーリーサイド ニーア オートマタ レプリカント



BE@RBRICK ベアブリック キースヘリング 100% & 400%

●ブティックの透明棚部分にディスプレイした跡が残ってしまっています。

開運ver. ちびたまごっち



セル画 ミンキーモモ 愛してナイト

●街のファッションコーデセットのチャコールネコのお姉さんのお洋服セットで、パンツだけがありません。シルバニアがたくさんあって探しましたが、見当たりませんでした

文豪ストレイドッグス タペストリー



横山光輝ロボ フィギュアコレクション フルセット

※全体的には綺麗な状態なので目立つ傷やよごれなしにさせて頂きました。こちらの注意点をご理解・ご了承して下さる方でお願いいたします

兎田ぺこら 直筆サイン入りポストカード 数量限定 200万人記念



新品 【ナムコ限定】クロミ キョンシーナイト!BIGヌイグルミ ぬいぐるみ

写真に写っている物になります。

40周年 ショルダーバッグ ディズニー



【即購入可】サンリオ クロミ まいぱちるん タグチャーム 新品

飾ったあとは大切に保管をしていたので、目立つ傷やよごれはありませんが、新品ではありませんので気にされない方でお願いいたします。

スーパー戦隊倶楽部 パート1 まとめ売り



ポケットモンスター ピンズ ファイアレッド③

箱もあります。よろしくお願いいたします

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

