日本未入荷 Dell precision 5530 i7 8850H 16gb/ 512GB ノートPC

御覧に頂き有難う御座います

NEC NS350/E 第6世代Corei3-6100U SSD256GB

発送無料です

CPU intel i7 8850H 2.6ghz-4.3Ghz 6コア12 スレッド 9MB キャッシュ

グラフィック内蔵 インテル UHD 630 8GB

メモリ 16GB大容量 最高 32GBまで出来ます( 32gb 6000円 プラスです)

SSD 512GB 大容量 win10 pro インストール済み (スピード 早い)

HDD 1TB

光学ドライブDVD RW 無し

WiFi 無線 N wifi カード)

, LAN 有線 有り ok

bluetooth 5.1 ok

液晶画面 15.6 インチ フル HD ultrasharp ips srgb 綺麗 ok

解像度 1920x1080 60HZ ok

グラフィックボード NVIDIA QUADRO p1000 4gb

グラフィック仕事専用なので 、Sketchup、 Blender AutoCAD , Rhino 。。。 大丈夫です

キーボード 確認 ok

USB 3.0 x2

USB 2.0x2

HDMI, VGA 有り ok 外部画面 4k 対応

SD,MMC,MS カード 有り

ieee1394 ストッカー 有り

ESATA 有り ok

。。。。。。

バッテリー 充電可能です 2時間以上使用可能です

win10 pro 64ビット 認証済み

office 2019 professional plus 64ビット 認証済み

(Windows版)

・Microsoft Word

・Microsoft Excel

・Microsoft PowerPoint

・Microsoft OneNote

・Microsoft Outlook

・Microsoft Access

付属品 ACアダプター 電源コード有ります

中古品なのでキズが有ります 面像を確認して下さい

保証 1週間対応致します

宜しくお願いします

商品の情報 ブランド デル 商品の状態 やや傷や汚れあり

