人気カラーの 2019年春 Lenovo Thinkpad X390 i3 8145U 8世代 ノートPC

Lenovo Thinkpad X390 Core i3 8145U 第8世代 13.3インチ

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発売開始日 2019/3/19

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CPU :Core i3-8145U

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メモリ : 4GB

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ストレージ : 128GB SSD

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当店、電脳マーケットでは全てアルコール清掃＆動作確認済み。

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状態はとても綺麗で気持ち良くお使いいただけるかと思います。

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天板は使用に伴う傷がございます。

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第8世代なので、年式も2019年。まだまだ現役です。

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【動作について】

Lenovo Thinkpad X250 Corei7 SSD Office付き

しっかり初期化、動作確認済みでございます。

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【付属品】

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パソコン本体 ACアダプター

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※画像にてご確認頂けるものが全てとなっております。

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【別途サービス】

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◆返品について

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商品到着後、7日間以内に発生したハードウェアの不具合【電源が入らない、記載内容と違うスペック】である場合に対して、返金及び、交換致します。

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記載のある不具合・外装については返品対象外ですが、場合によってはご相談致しますのでメッセージ下さい。

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商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

Lenovo Thinkpad X390 Core i3 8145U 第8世代 13.3インチ発売開始日 2019/3/19Windows 11 HomeCPU :Core i3-8145Uメモリ : 4GBストレージ : 128GB SSDご覧いただきありがとうございます。当店、電脳マーケットでは全てアルコール清掃＆動作確認済み。大量仕入れのパソコン専門店だからこそできる納得プライスです◎状態はとても綺麗で気持ち良くお使いいただけるかと思います。天板は使用に伴う傷がございます。第8世代なので、年式も2019年。まだまだ現役です。【動作について】しっかり初期化、動作確認済みでございます。【付属品】パソコン本体 ACアダプター※画像にてご確認頂けるものが全てとなっております。 【別途サービス】基本ソフトフェアを導入した状態でお渡しが可能です。ぜひお気軽にご相談くださいませ。〜2000円〜ZOOM, LINE, LibreOffice(Word, Ecxel, PowerPointのOffice互換ソフト)〜3000円〜ZOOM, LINE, キングソフト WPS Office(より互換性の高いOfficeソフト)◆返品について商品到着後、7日間以内に発生したハードウェアの不具合【電源が入らない、記載内容と違うスペック】である場合に対して、返金及び、交換致します。記載のある不具合・外装については返品対象外ですが、場合によってはご相談致しますのでメッセージ下さい。—CPU i3 i5 i7 i9 メモリ 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB SSD 128GB 256GB 512GB 1TB 2TB をお探しの方もぜひご検討くださいませ。"

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