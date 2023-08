【デザイン】

モンクレール サイズ3 ブラック



美品 RALPH LAUREN RLX ラルフローレン ダウンジャケット M L

・FDLTのノーカラーブルゾンをベースに、NANGAのシュラフに使われているダウンを使用し、保湿性が高いブルゾンに仕上げた。

即購入可能!カナダグースダウンジャケットXS

・表生地は塩縮加工+撥水加工を施し、高密度で防風効果もあり、アウトドアシーンに最適なクオリティ。

美品コアファイターLダウンジャケット ネイビー シャツ ヴィンテージ

・左腕にNANGAのネーム、左脇裾にはFDLTのネームを配しポイントに。

AFGK A FEW GOOD KIDS China-Chic ダウンジャケット

・アウトドアシーンでも使い勝手が良い収納量の大きいポケットを胸と脇に備える。

ノースフェイス サンダーラウンドネックジャケット 美品 サイズM

・右胸ポケットの裾にはサングラスホルダーを装備。

ダントン インナーベスト ダウン サイズM チャコールグレー



THE NORTH FACE ヌプシ ダウンジャケット センターロゴ ビンテージ

【生地】

HI FUNCTIONALITY PAD ULTRA HEAT JACKET

三重県にある国内屈指の羽毛加工メーカー河田フェザーで洗浄加工された、スペイン原産のダウンを使用。

アルマーニエクスチェンジ ICON ダウンジャケット



Nike acg 90's ダウンジャケット



@water様専用

アウトドアフリークにも多くのファンを持つ国産シェラフ・メーカー「NANGA」。近年では希少な「MADE IN JAPANのダウンウェア」を作るブランドとしてさらなる躍進を遂げ、多くのブランドがコラボレーションを熱望する存在。羽毛にこだわり、長年培った羽毛の選定・洗毛・管理のノウハウによって、よりあたたかくクオリティの高い羽毛製品を作り続けている。

カナダグース ジャスパー CANADA GOOSE JASPER コヨーテファー



ザ・ノースフェイス ダウンジャケット グリーン ヌプシ

表地 : ナイロン100%

wjk 黒 ダウンジャケット ジュンハシモト

中綿 : ダウン80%、フェザー20%

パネルショートダウン

裏地 : ナイロン100%

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ナンガ 商品の状態 新品、未使用

【デザイン】・FDLTのノーカラーブルゾンをベースに、NANGAのシュラフに使われているダウンを使用し、保湿性が高いブルゾンに仕上げた。・表生地は塩縮加工+撥水加工を施し、高密度で防風効果もあり、アウトドアシーンに最適なクオリティ。・左腕にNANGAのネーム、左脇裾にはFDLTのネームを配しポイントに。・アウトドアシーンでも使い勝手が良い収納量の大きいポケットを胸と脇に備える。・右胸ポケットの裾にはサングラスホルダーを装備。【生地】三重県にある国内屈指の羽毛加工メーカー河田フェザーで洗浄加工された、スペイン原産のダウンを使用。 アウトドアフリークにも多くのファンを持つ国産シェラフ・メーカー「NANGA」。近年では希少な「MADE IN JAPANのダウンウェア」を作るブランドとしてさらなる躍進を遂げ、多くのブランドがコラボレーションを熱望する存在。羽毛にこだわり、長年培った羽毛の選定・洗毛・管理のノウハウによって、よりあたたかくクオリティの高い羽毛製品を作り続けている。表地 : ナイロン100%中綿 : ダウン80%、フェザー20%裏地 : ナイロン100%

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ナンガ 商品の状態 新品、未使用

Supreme North Face RTG Jacket+Vest グリーン【90s ヴィンテージ】ノースフェイス ヌプシ ダウンジャケット ブルー MAbercrombie&Fitch ULTRAダウンTHE NORTH FACE リバーシブルエニータイムインサレーテッドフーディ(夏季限定価格)DAIWA PIER39 PADDING MIL JACKETスコッチアンドソーダ ダウンジャケット