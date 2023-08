「PlayStation®4 Pro ジェット・ブラック 1TB CUH-7100BB01」

ソニー・インタラクティブエンタテインメント

定価: ¥ 44980

#ソニー・インタラクティブエンタテインメント #ゲーム #本体 #PlayStation4 #PlayStation_4 #PS4

ご覧いただきありがとうございます。

こちらPS4Pro本体のみの価格を表記しております。

○本体

動作確認済みです。HDMIコード、電源コード、コントローラー接続用コード等は揃っています。また、本体は初期化済みです。7、8枚目をご参照ください。

【オプション】

以下オプションです。

つけたい方は購入前にコメントしてください。

○クーラー +2000円程度

重たいゲームをすると熱を持ちやすいのでクーラーを使っていました。動作確認済みです。

○コントローラー

・デュアルショック① +500円

動作確認済みです。

・デュアルショック② +500円

一度本体とペアリングしてしまえば完璧に動作しますが、USB部分が接続不良なのでジャンク扱いです。おまけだと考えてください。

・有線コントローラー(HORI) +500円

動作確認済みです。(fps用に向いています。)

・有線コントローラー +500円

動作確認済みです。

○ヘッドホン +500円

ネットで3000円くらいで買ったものです。15日くらい使用しました。クリーニング済み、動作確認済みです。中古品であることをご理解ください。

○外付けSSD +2000円

動作確認済みです。追加でつけたい場合は事前にコメントしてください。10枚目の写真です。データ容量が増えて、ロード等がサクサク動くようになります。

1年半ほど使用し、大学を卒業したため出品致します。素人保管なので細かい傷などはあると思いますが、記載しきれないので気になることがございましたら必ず購入前にコメントしてください。また、中古品であることをご理解ください。

値下げ交渉については常識の範囲内で寄り添えたらと思っています。

また、同時に出品しているソフトとセットでご購入の場合、ソフトの送料分割引しようと思います。

追記:全部セットで24000円にします。1500円オフです。全部セット、とコメントください。

長文失礼しました。

ご検討よろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

