【dior homme 2004 SS STRIP期】

泥WAXコーティング アイスブルーデニム

サイズ表記 : w28

サイズ詳細 : ウエスト39 前股上24.5 股下92 腿幅28 裾幅18.5

※オリジナルレングス

状態 :コーティングの剥がれ、股下部分の生地の劣化、膝の引っ掻き加工の広がり等、このデニム特有の問題点はひとつもなく、かなり状態としては良いと思います。

diorの黒レザータグを見て頂いても分かる様に大事にしすぎてほとんど履きませんでした。

また、膝の引っ掻き加工も裏から当て布をしてますので今後の広がる心配もありません。

(縫い付けてるわけではなく貼り付けるタイプなので見た目に支障はありません※画像参照)

★2004年はコレクション自体の評価も高く、アイスブルーにデストロイと完成度の高いデニムが発表されました。

★こちらは現celine(セリーヌ)で元saint laurent(サンローラン)デザイナーのエディスリマンが手掛けたディオールオムの中でも特に評価の高かったデニムになります。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ディオールオム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

