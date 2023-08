ふるさと納税 USARMY25.5cmEagleMountainByPropperトレシュー スニーカー

2018年製 US Military Eagle Mountain By Propper のType1 Neutral “STEALTH”というモデル名のトレーニングシューズです。

中でも生産数が少なくなかなか見つからないブランドが『Eagle Mountain By Propper』社製のミリタリートレーナーになります。

国産品の使用を義務付ける法律「Berry Amendment」に準拠させたスニーカーとして開発され、100% USA製のシューズを提供することのできるシューズブランド3社(New Balance、SAS、Propper)のみがミリタリーへ納品しています。

この3社には割り当てで決まった足数が指定されて軍に納品するようですが、1番propper社が少なかったようで、市場にもあまり出てこないということにも頷けます。

分厚いクッションやソールにはVibramソール!が採用されていたり、つま先と踵にリフレクターが使用されています。

トレーニングシューズですので、履き心地やクッション製は抜群です。

さらにスポーティーなルックスながらオールブラックでスタイリッシュに履けて、どことなくジャーマントレーナーを彷彿させるそのルックスはファッション的にも非常に魅力的な1足だと思います。

ドイツジャートレは履きづらい!という難点も克服され、現代的なファッションに落とし込みやすいところもおすすめ。

こちらは正規のショップには並ばないアイテムですので、非常に希少です。

テック系Y2Kスタイルにもハマりますし、IPFUのパンツにも合わせやすいです。

素材はメッシュとスウェード。

みんな大好きmade in USA。

アメリカ製のスニーカーというのは絶対数が少ないので、嬉しい限りですね!

size : 7.5D REGULAR

25.5程度

商品状態はusedです。

言うほどの使用感は見られなく、上々なコンディションになります

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

メインカラー···ブラック

#モーターサイクルジャケット #モーターサイクルコート #M47 #ミリタリー #軍物#マルジェラ #ブラックモールスキン#ブラックシャンブレー#米軍#アメリカ軍#イギリス軍#フランス軍#ドイツ軍

管理No197

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ミリタリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

