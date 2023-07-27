【高知インター店】 キレイモ　脱毛器 美容機器

ご覧いただきありがとうございます！

キレイモ 脱毛器



ケノン脱毛器 8.4

カラー：ホワイト

エルフェイス 美顔器 新モデル



メイキュット MAKE QUTTO

〇外観

YA-MAN RFボーテ キャビスパ RF コア

中古品の為、外箱などに多少の使用感はありますが、本体やコードなどは綺麗な状態です

【新品未使用】美顔器 mous.PLUMINUS プルミナス

大きな傷、ダメージありません

ケノン ver7.0 エイメイさん専用

ゴーグルは未使用です。

《ほぼ未使用》 電気バリブラシ デンキバリブラシ エレクトロニック



【未使用】DPCスキンアイロン 5点セット

〇動作確認済み

ボミーニコベルト



業務用並家庭用脱毛器 エピレスト epirest cool＆expert 脱毛器

〇付属品

ke-non（ケノン）フラッシュ式脱毛器Ver.7.1

元箱、専用ゴーグル、電源コード、取扱説明書

美-MODEL80



ニュースキンガルバニックスパ一式

出品にあたって、アルコールで消毒しておりますが、神経質な方はご遠慮ください。

9057 リファ ファインバブル S ホワイト ホイッパー付



【KUU様専用】 バスタイムボミー

売れなければ処分予定のため、急遽出品を取り消す可能性もございます。ご了承ください。

HOME STLASSH ホームストラッシュ



【新品未使用】YAMAN 家庭用美容器 ヴェーダリフトBS for Salon

【KIREIMO大人気商品!!】

最新型 YA-MAN ミーゼ スカルプリフト アクティブ プラス MS-82G



ケノン 最新版脱毛器ver.8.6 ⭐︎週末限定⭐︎

〈5つの特徴〉

YA−MAN EP-14BB

①家庭用美容器としては、日本最高級*の照射パワー

ケノン⭐︎var.7.1美品⭐︎カードリッジ4本つき⭐︎消毒済み

②日本初* W冷却機能付き光美容器

通販限定色 リファファインバブルピュア 新品未使用

③選べる3色 可愛いデザイン

415様_ケノン 脱毛器 ver8.4 眉毛用付 カートリッジ2種 Ke-non

④照射回数100万発以上で、家族で使える長持ち仕様

ケノン脱毛器 Ver.7.2

⑤美肌波長を搭載することで、スキンケアも実現

断捨離セール！ 脱毛器 ケノン ver.7.1



バイタリフト かっさ EH-SP85

〈機能〉

トリア 脱毛器 LHR4.0

従来の冷却脱毛器は、照射口の周りに冷却素子を施す構造でしたが、照射口にサファイアクリスタルを採用。照射口自体を冷却する日本初*のW冷却機能で、照射時のダメージや痛みを大幅に軽減。照射後の保冷剤での冷却不要。まさに、「痛みゼロの脱毛サロン」を目指す、キレイモにピッタリのIPL脱毛器です。

BeANCA キャビスリムPRO 複合美容器

日本初*の照射回数100万発以上！なんと3000回以上全身脱毛ケアできるので、家族皆んなで使える長持ち仕様！

美顔器【ヘイロー】

残り照射回数を気にせず、パートナーとも継続的にお使いいただくことができます。

ダーマエアショット AGE-R DEVICE AIR SHOT

*2021年2月において

業界最高クラスEMS 複合高周波ダブルインパクトシェイプ



超美品 ver.8.5 ケノン 脱毛器 美顔器 ゴールド

〈光スキンケア効果！〉

Panasonic ヘアードライヤー ナノケア

本商品は、500-900nmの広い波長を使用することで、ムダ毛ケアと同時に美肌ケアを実現。

パナソニック EH-SR71 美顔器

脱毛が完了後は、美肌ケアとしても活用できる優れもの！

ケノン 脱毛器 ver 8.4

※光スキンケアをする際は、出力レベル1でご使用ください

定価30000円超Bosidin光脱毛器



2023年最新 美顔器 一台16役 毛穴肌引き締め 目元口元 肌ケア #5859



MYTREX HIHO FINE BUBBLE ヒホーファインバブル

■次に該当される方は、家庭用脱毛器のご使用はお控えください。

ヤーマン レイボーテRフラッシュダブル 脱毛

※事故・お肌や身体のトラブルを生じる原因となります。

beautigo 家庭用光脱毛器 ピンク

・妊娠中の人、生理中の人、授乳中の人、アトピー性皮膚炎の人、敏感肌の人、アレルギー体質の人

ケノン ke-non 脱毛器

・ケロイド体質の人、光アレルギーの人

ニュースキン ガルバニックス

・体調がすぐれない場合、強度近視（−6D以上）

ミラブルゼロ ミラブルzero シリアルナンバー入り 【国内正規品】

・急性疾患・結核性疾患・てんかん・有熱性疾患・血圧異常時・悪性腫瘍・光線過敏

☆動作確認済み☆ 正規品 ヤーマン メディリフト プラス EPM-18BB 美容



ケノン脱毛器 ver7.1【新品カートリッジ1個付】即購入OK

※医療電子機器の誤作動を招くおそれがあります。

悠々美顔 美顔イス

・ペースメーカーなどの体内植込式医用電子機器

コアフィットフェイスプレイヤー,リモートプレイヤー,新品ジェルパッド（7set）

・人工心肺など生命維持用医用電子機器

エクスイディアル EXIDEAL mini LED美容器 EX-120

・心電計などの装着型医用電子機器

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます！カラー：ホワイト〇外観中古品の為、外箱などに多少の使用感はありますが、本体やコードなどは綺麗な状態です大きな傷、ダメージありませんゴーグルは未使用です。〇動作確認済み〇付属品 元箱、専用ゴーグル、電源コード、取扱説明書出品にあたって、アルコールで消毒しておりますが、神経質な方はご遠慮ください。売れなければ処分予定のため、急遽出品を取り消す可能性もございます。ご了承ください。【KIREIMO大人気商品!!】〈5つの特徴〉①家庭用美容器としては、日本最高級*の照射パワー②日本初* W冷却機能付き光美容器③選べる3色 可愛いデザイン④照射回数100万発以上で、家族で使える長持ち仕様⑤美肌波長を搭載することで、スキンケアも実現〈機能〉従来の冷却脱毛器は、照射口の周りに冷却素子を施す構造でしたが、照射口にサファイアクリスタルを採用。照射口自体を冷却する日本初*のW冷却機能で、照射時のダメージや痛みを大幅に軽減。照射後の保冷剤での冷却不要。まさに、「痛みゼロの脱毛サロン」を目指す、キレイモにピッタリのIPL脱毛器です。日本初*の照射回数100万発以上！なんと3000回以上全身脱毛ケアできるので、家族皆んなで使える長持ち仕様！残り照射回数を気にせず、パートナーとも継続的にお使いいただくことができます。*2021年2月において〈光スキンケア効果！〉本商品は、500-900nmの広い波長を使用することで、ムダ毛ケアと同時に美肌ケアを実現。脱毛が完了後は、美肌ケアとしても活用できる優れもの！※光スキンケアをする際は、出力レベル1でご使用ください■次に該当される方は、家庭用脱毛器のご使用はお控えください。※事故・お肌や身体のトラブルを生じる原因となります。・妊娠中の人、生理中の人、授乳中の人、アトピー性皮膚炎の人、敏感肌の人、アレルギー体質の人・ケロイド体質の人、光アレルギーの人・体調がすぐれない場合、強度近視（−6D以上）・急性疾患・結核性疾患・てんかん・有熱性疾患・血圧異常時・悪性腫瘍・光線過敏※医療電子機器の誤作動を招くおそれがあります。・ペースメーカーなどの体内植込式医用電子機器・人工心肺など生命維持用医用電子機器・心電計などの装着型医用電子機器

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Panasonic スチーマー ナノケア（EH-SA0B-N）ゴールド調ゆか⭐︎様専用 新品・未使用 ミラブルZERO ゼロ シャワーヘッド 【正規品】