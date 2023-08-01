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【当店限定販売】 折りたたみ、チェア椅子 3点セット 伸縮 折り畳みイス

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シャワーチエヤー

ダイニングチェア いす木製 おしゃれ イス リビング チェア モダン 人気北欧
家具店舗で購入しましたが、あまり使用していないため出品です。
ニトリ折りたたみハイチェア ほぼ新品4つ
使わない時、コンパクトに折り畳みできるので場所も取りません
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質問等ありましたらコメントください。
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どうぞ宜しくお願い致します。
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折りたたみ、チェア椅子 3点セット 伸縮
★海外輸入商品になります。日本製と比べると製法が甘く、細かな汚れなどが見受けられる場合がございます。ご理解の上お買い求め下さい。
シャワーチエヤー

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・即購入OK
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＜仕様＞
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伸縮チェア: 幅40cm 高さ35cm 三人座れ
ニポポ様専用　カリガリス コヌビア スキップダイニングチェア　2脚セット
高さ：35cm 直径：30cm
ハイランダー　希少色
耐荷重：100kg
折りたたみ、チェア椅子 3点セット 伸縮
本体重量：5kg
シャワーチエヤー

ダイニングチェア いす木製 おしゃれ イス リビング チェア モダン 人気北欧
【状態について】
ニトリ折りたたみハイチェア ほぼ新品4つ
・未使用新品
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【送料について】
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・送料無料
ニポポ様専用　カリガリス コヌビア スキップダイニングチェア　2脚セット

ハイランダー　希少色
・値下げ交渉しない購入者へ公平のため、提示値段で購入をお願いします。
折りたたみ、チェア椅子 3点セット 伸縮
・別の商品複数購入の場合、値引きします。
シャワーチエヤー
・返品は受けつかかねるので、必ず確認の上購入するようお願いします。
ダイニングチェア いす木製 おしゃれ イス リビング チェア モダン 人気北欧
・別のフリマサイトにも利用するため、出品を削除することがあります。

ニトリ折りたたみハイチェア ほぼ新品4つ

商品の情報

商品の状態新品、未使用

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折りたたみ、チェア椅子 3点セット 伸縮

シャワーチエヤー

ダイニングチェア いす木製 おしゃれ イス リビング チェア モダン 人気北欧
数ある中からご覧頂きありがとうございます♪家具店舗で購入しましたが、あまり使用していないため出品です。使わない時、コンパクトに折り畳みできるので場所も取りません質問等ありましたらコメントください。どうぞ宜しくお願い致します。★海外輸入商品になります。日本製と比べると製法が甘く、細かな汚れなどが見受けられる場合がございます。ご理解の上お買い求め下さい。・即購入OK＜仕様＞伸縮チェア: 幅40cm 高さ35cm 三人座れ高さ：35cm 直径：30cm 耐荷重：100kg本体重量：5kg【状態について】・未使用新品【送料について】・送料無料・値下げ交渉しない購入者へ公平のため、提示値段で購入をお願いします。・別の商品複数購入の場合、値引きします。・返品は受けつかかねるので、必ず確認の上購入するようお願いします。・別のフリマサイトにも利用するため、出品を削除することがあります。

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【当店限定販売】 折りたたみ、チェア椅子 3点セット 伸縮 折り畳みイス

47分钟前

【当店限定販売】 折りたたみ、チェア椅子 3点セット 伸縮 折り畳みイス

¥18,800 ¥14,100

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出品者

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折りたたみ、チェア椅子 3点セット 伸縮 | sjiekpersoneel.nl

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