超美品の W-MODULAR HXO TABLE NEIGHBORHOOD SET アウトドア用

抽選販売に当選しましたが、このテーブルに応募した後に別のテーブルを手に入れることができたのでこちらは手放します。届いたまま発送します。以下商品説明です。台湾発のブランドhxo design(エイチエックスオー デザイン)の様々な要素が組み合わさったモジュラーテーブル。グレーカラーを纏い、ランタンポールとトレー、専用ストレージバッグが付属した特別仕様。天板部分にはブランドロゴを刻印。hxo designとのコラボレーションモデル。Modular table combines various elements from Taiwanese brand hxo design. Special edition in gray color with lantern pole, tray, and exclusive storage bag. Top panel engraved with the brand's logo. hxo design collaboration model.▼SPECWIDTH650(mm)×HEIGHT1300(mm)×DEPTH500(mm)23107HON-AC01WOOD / ALUMINUM

