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超美品の W-MODULAR HXO TABLE NEIGHBORHOOD SET アウトドア用

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抽選販売に当選しましたが、このテーブルに応募した後に別のテーブルを手に入れることができたのでこちらは手放します。
HARE NO YOKOBO ハレテーブル Black Design

HXO W-MODULAR TABLE SET NEIGHBORHOOD
届いたまま発送します。
HARE NO YOKOBO ハレテーブル Black Design

HXO W-MODULAR TABLE SET NEIGHBORHOOD
以下商品説明です。
HARE NO YOKOBO ハレテーブル Black Design

HXO W-MODULAR TABLE SET NEIGHBORHOOD
台湾発のブランドhxo design（エイチエックスオー デザイン）の様々な要素が組み合わさったモジュラーテーブル。グレーカラーを纏い、ランタンポールとトレー、専用ストレージバッグが付属した特別仕様。天板部分にはブランドロゴを刻印。hxo designとのコラボレーションモデル。
HARE NO YOKOBO ハレテーブル Black Design

HXO W-MODULAR TABLE SET NEIGHBORHOOD
Modular table combines various elements from Taiwanese brand hxo design. Special edition in gray color with lantern pole, tray, and exclusive storage bag. Top panel engraved with the brand's logo. hxo design collaboration model.
HARE NO YOKOBO ハレテーブル Black Design

HXO W-MODULAR TABLE SET NEIGHBORHOOD
▼SPEC
HARE NO YOKOBO ハレテーブル Black Design
WIDTH650(mm)×HEIGHT1300(mm)×DEPTH500(mm)
HXO W-MODULAR TABLE SET NEIGHBORHOOD
23107HON-AC01
HARE NO YOKOBO ハレテーブル Black Design
WOOD / ALUMINUM

HXO W-MODULAR TABLE SET NEIGHBORHOOD

商品の情報

ブランドネイバーフッド
商品の状態新品、未使用

HARE NO YOKOBO ハレテーブル Black Design

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HARE NO YOKOBO ハレテーブル Black Design
抽選販売に当選しましたが、このテーブルに応募した後に別のテーブルを手に入れることができたのでこちらは手放します。届いたまま発送します。以下商品説明です。台湾発のブランドhxo design（エイチエックスオー デザイン）の様々な要素が組み合わさったモジュラーテーブル。グレーカラーを纏い、ランタンポールとトレー、専用ストレージバッグが付属した特別仕様。天板部分にはブランドロゴを刻印。hxo designとのコラボレーションモデル。Modular table combines various elements from Taiwanese brand hxo design. Special edition in gray color with lantern pole, tray, and exclusive storage bag. Top panel engraved with the brand's logo. hxo design collaboration model.▼SPECWIDTH650(mm)×HEIGHT1300(mm)×DEPTH500(mm)23107HON-AC01WOOD / ALUMINUM

商品の情報

ブランドネイバーフッド
商品の状態新品、未使用

超美品の W-MODULAR HXO TABLE NEIGHBORHOOD SET アウトドア用

13分钟前

超美品の W-MODULAR HXO TABLE NEIGHBORHOOD SET アウトドア用

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NEIGHBORHOOD HXO / W-MODULAR TABLE | tspea.org

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Hargrove Expandable Dining Table (60

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