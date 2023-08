<アーティスト名>

★楽譜集/イース/ワンダラーズフロムイース3/YsⅢ/ファルコム/ゲーム音楽

イース

ワンダラーズフロムイース3

<タイトル>

CDサイズの楽譜集

<発行年>

平成元年10月21日

<出版社>

キングレコード

<内容や曲目>

目次写真を掲載しておりますので、ご覧ください

<書き込み>

無

<その他状態>

経年変化等ございますが、状態はしっかりとしております。

~~~~~~その他情報~~~~~~

発送方法

1、防水対策のため、透明ビニール袋で梱包します

2、落下対策のため、プチプチで梱包いたします(発送サイズ上、プチプチ処理できない場合もございます)

3、その他希望の発送方法があれば、出来る限り承ります

管理番号【230412】

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

<アーティスト名>イースワンダラーズフロムイース3<タイトル>CDサイズの楽譜集<発行年>平成元年10月21日<出版社>キングレコード<内容や曲目>目次写真を掲載しておりますので、ご覧ください <書き込み>無<その他状態>経年変化等ございますが、状態はしっかりとしております。~~~~~~その他情報~~~~~~発送方法1、防水対策のため、透明ビニール袋で梱包します2、落下対策のため、プチプチで梱包いたします(発送サイズ上、プチプチ処理できない場合もございます)3、その他希望の発送方法があれば、出来る限り承ります管理番号【230412】

