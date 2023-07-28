訳あり Nike Air 28.5cm OG High Retro 1 Jordan スニーカー

【メーカー】NIKE ナイキ
☆新品未使用タグ付き☆限定レアモデル オークリーゴルフシューズ 完売品
【商品名】Air Jordan 1 Retro High OG "Black and Smoke Grey"
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【サイズ】28.5cm US 10.5
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Atmosにて購入。国内正規品。新品未使用。
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完売商品です。
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特にナイキクォリティも無く良個体ですよ！
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他でも出品しています。一言頂けると嬉しいです。
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※ あくまでも素人検品の中古品です。ダメージ等感覚の違いもあると思います。神経質な方の購入はご遠慮下さい。
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ご理解のある方の御購入お待ち致しております。
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また評価後の不具合以外の返品は受け付けておりません。ご了承下さい。
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商品の情報
|商品のサイズ
|28.5cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用
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商品の情報
|商品のサイズ
|28.5cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用