メーカー:グレンソン

美品 パラブーツ シャンボード マロン 6.5

サイズ:UK 9.5

【1回使用】エナメルシューズ 新郎 トリートドレッシング

生産国:イングランド

MAGNANNI / マグナーニ /ストレートチップシューズ /サイズ42



ダブルエイチ W/H プレーントゥ 干場義雅 ヒロシツボウチ 9

最大長さ 313ミリ、最大幅112ミリ

【最終値下】CHURCH'S Diplomat ネバダカーフ 173ラスト



PRADA プラダ ローファー サイズ5

グレンソンの旧ロゴビンテージです。Mauro Volponiというイタリアの高級靴店のために製造されたスプリットトゥです。

☆新品コールハーン/ウィリアムズ ウィングチップ オックスフォード27.5cm



ESQUIRE ビジネスシューズ

左足のつま先が少し色落ちしてしまい、似たような色で補色しました。染色したわけではないので、強めの薬品を使えば色は落ちます。

【着用3回極美品】ベルルッティ ブラウンパティーヌ UK6 オーダーシューズ



ラルフローレン Ralph Lauren スエードブーツ

#グレンソン2足まとめ買いで35000円

1970年代ビンテージREGALウイングチップ❗️



Alden コインローファー

(ハッシュタグのリンクをクリックしても2足見れない方、メッセージください。)

【最終値引き❗️】J.M.WESTON 180 ローファー ウエストン 7/D



良品 PRADA プラダ スクエアトゥ レザー ローファー ブラック NERO

サイズUK9.5のグレンソン2ペアまとめ買いでなんと3.5万円!!!もちろん送料込み価格です。百貨店やデパートでグレンソンの新品価格は安くても1足6万円、高ければ10万円ですのでこの機会お見逃しなく。

J.M.WESTON 590 美中古



George cox UK6 ギブソンホワイトソール3588



本革 革靴 茶色 SCOTCH GRAIN

#値下げ中の285mm革靴はこちら

中古美品!WHスエードシューズ



希少!コードバン コインローファー コニャック

同じようなサイズの靴も他にございます。まとめ買いで割引致しますので興味のある方お気軽にお問い合わせください。

超美品 国内正規品Paraboot パラブーツ CHAMBORD シャンボード



【極美品】 オリエンタル アルバース



新品 ジョンロブ William2 7E レッド シューツリー付 ウィリアム

☆送料はこちらが負担します。

THOM BROWNE ウィングチップ

☆発送はらくらくメルカリ便で、匿名発送です。

パラブーツ ミカエル 41.5

☆過去95%は24時間以内に発送してます。

三陽山長 勘三郎 7.0 ブラウン(靴紐無し)

☆内側・外側の手入れ済です。

クロケット&ジョーンズ ALBION UK6 新品未使用品

☆即購入OKです。購入前の事前コメントは必要ありません。

YANKO Uチップ ビジネスシューズ by PEPE Albaladejo



★MANOLO BLAHNIK★ マリオック パテントローファー ブラック



プラダ PRADA レザーシューズ サイズ8 1/2



jm weston 180 ローファー 5.5 D

【値下げ】

paraboot パラブーツ ミカエルEU39 ブラウン



スコッチグレイン レザーシューズ メッシュ

値下げを希望する方は、コメントに即決価格をご提示下さい。大幅な値下げにはお応えできない場合がございますのでご了承ください。

社会人さま 専用キムタク着 Supreme Dr.Martens Tassel



【未使用】COLE HAAN 上質 ストレートチップ 本革 US7.5EEE



値下げセルジオロッシSergio Rossi ローファー 赤

【サイズ】

旧ハインリッヒディンケラッカー アポロ ヴィンテージプレーントゥ 7



フクロウ様専用 REGAL リーガル ローファー 51VR BB1 ベージュ

センチ換算した表記よりも、必ずオリジナルのサイズ表記を参考にしてください。

【Rommel様専用】美品JM WESTON JMウェストン ゴルフ5D 黒



loake チャッカーブーツ



both paris- GAO LOAFER-SPAZZOLATO BLACK

【手入れ】

新品 TOGA VIRILIS METAL PLATE SHOES



【定価27,500円】ダナー ポストマン

内側はアルコール消毒などをしてます。外側については、ワックスは使わず、水分・栄養分の補給を重視しています。

希少ALDEN×レザーソール別注フルブローグコンビカーフスエード 7.5D



難有 ジャンク ベルルッティ アレッサンドロ カリグラフィ 推定 UK 7 前後



MaisonSpecial東京産タンクソールタッセルローファー

【梱包】

US NAVY SERVICE SHOES 80's



ルイヴィトン パンチング ロゴ ビジネスシューズ サイズ5 美品

シューツリーは付属致しません。新聞紙・プチプチなどを緩衝材として用い、リサイクルした段ボールに入れて送付します。

「ENGINEERED GARMENTS」×「Tricker's」



使用数回 エドワードグリーン PORTLAND タッセルローファー 6 1/2E



YANKO レザーシューズ UK7

【受取希望日時】

Dr.Martens エイドリアン タッセル ローファー



TOGA VIRILIS ブラック スリッポンローファー 2022SS

支払い後、受取希望日時の指定がない場合は、一番早く届く日時を選びます。

新品グレンソンGRENSON大塚製靴 ビジネスシューズ革靴ストレートチップ25茶



アンジェロルッフォ ANGELO RUFFO 刺繍 ローファー シューズ 42



ナポリターノ・ラケーレ(専用ラスト付!!)

【発送日時】

金欠値下げLOEWE クロコ ローファー 27.5cm ブラック



Adieu paris X mfpen Type 179 サイズ41

商品の9割は24時間以内に発送しています。年に数回家を空けることがあります。急ぎの方は必ず事前にメッセージで確認して頂けると助かります。

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド グレンソン 商品の状態 やや傷や汚れあり

メーカー:グレンソンサイズ:UK 9.5生産国:イングランド最大長さ 313ミリ、最大幅112ミリグレンソンの旧ロゴビンテージです。Mauro Volponiというイタリアの高級靴店のために製造されたスプリットトゥです。左足のつま先が少し色落ちしてしまい、似たような色で補色しました。染色したわけではないので、強めの薬品を使えば色は落ちます。#グレンソン2足まとめ買いで35000円(ハッシュタグのリンクをクリックしても2足見れない方、メッセージください。)サイズUK9.5のグレンソン2ペアまとめ買いでなんと3.5万円!!!もちろん送料込み価格です。百貨店やデパートでグレンソンの新品価格は安くても1足6万円、高ければ10万円ですのでこの機会お見逃しなく。#値下げ中の285mm革靴はこちら同じようなサイズの靴も他にございます。まとめ買いで割引致しますので興味のある方お気軽にお問い合わせください。☆送料はこちらが負担します。☆発送はらくらくメルカリ便で、匿名発送です。☆過去95%は24時間以内に発送してます。☆内側・外側の手入れ済です。☆即購入OKです。購入前の事前コメントは必要ありません。【値下げ】値下げを希望する方は、コメントに即決価格をご提示下さい。大幅な値下げにはお応えできない場合がございますのでご了承ください。【サイズ】センチ換算した表記よりも、必ずオリジナルのサイズ表記を参考にしてください。【手入れ】内側はアルコール消毒などをしてます。外側については、ワックスは使わず、水分・栄養分の補給を重視しています。【梱包】シューツリーは付属致しません。新聞紙・プチプチなどを緩衝材として用い、リサイクルした段ボールに入れて送付します。【受取希望日時】支払い後、受取希望日時の指定がない場合は、一番早く届く日時を選びます。【発送日時】商品の9割は24時間以内に発送しています。年に数回家を空けることがあります。急ぎの方は必ず事前にメッセージで確認して頂けると助かります。

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド グレンソン 商品の状態 やや傷や汚れあり

LIVE LOVE LAUGH 結婚式 新郎 自然なシークレットシューズ24.5【定番】パラブーツ シャンボードUK6.5 ブラック【値下】《格安》J.M.WESTON J.Mウエストン ゴルフクリスチャンルブタン ドレスシューズ 靴STEFANOBI ローファー 未使用品Alden (オールデン) スエードプレントゥシューズエンツォボナフェ ブラックストレートチップ サイズ6【極美品】オールデン ミリタリーラスト US7本革シークレットシューズ 25.5cm【28cm】ジャランスリウァヤ Uチップダービー Jalan Sriwijaya