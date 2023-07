上品 【DIOR】ディオール　メンズ　半袖シャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

閲覧いただきありがとうございます。

90s USA製 ジュラシックパーク 映画 半袖 ムービーTシャツ S129古着

着る機会がなく出品いたします。

着用回数としては昨年2回ほど着用しました。

好きな芸能人が着用していたため、購入しましたが着用機会がなかったためあまりきておりません。色違い含めて横浜流星さん、三浦翔平さんなど多くの芸能人の方が着用しております。

※シルク対応のクリーニング店にてクリーニング済

サイズ:38

素材:シルク

着丈:75cm程

身幅:55cm程

袖丈:28.5cm程

カラー···レッド

袖丈···半袖

季節感···春、夏

ご検討よろしくお願いします。

自己採寸のため、多少の誤差はご了承ください。

#ディオール

#DIOR

#ディオールオム

#半袖シャツ

#ブランド

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ディオールオム 商品の状態 未使用に近い

