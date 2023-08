【送料無料/新品】 『最安値』タディアンドキング シルバー925ビーズ 超美品 ネックレス ネックレス

いいね数50近く頂いてましたが、メルカリのキャンペーンの為に再出品しましたので今週限定のみ限定3000円値下げして出品し直しております。

いいね数50近く頂いてましたが、メルカリのキャンペーンの為に再出品しましたので今週限定のみ限定3000円値下げして出品し直しております。商品のページにアクセス頂きまして、ありがとうございます。ご購入を検討の方は、良ければ自己紹介をご覧頂きますようお願いいたします。未使用に近い美品です。ギャランティカード、巾着袋付きになります。チェーンと同時期に購入したのですが、自分にはチェーンの方がしっくりきたので、1度だけ試しに着けた後はジップロックに入れて暗所保管しておりました。革紐はビーズの組み換えの際に少しカットしておりますが、まだ十分な長さがあります。【TADY&KING】SV中空ビーズ5mm 1ヶ 880円×28ヶ 24,640円SV中空ビーズ6mm 1ヶ 990円×22ヶ 21,780円SV中空ビーズ8mm 1ヶ 1650円×1ヶ 1,650円SV中空パイプビーズ10mm×5mm 1ヶ1430円×18ヶ円 25,740円革紐合計73,810円状態:未使用に近い美品多少のsilver特有のくすみ、初期傷があります。付属品:tady&king巾着袋 ギャランティカード間違いなく正規品になります。一度人の手に渡っていますので、神経質な方はご遠慮下さい。すり替え防止のために返品、返金は一切受け付けておりませんのでご了承下さい。#tady&king#タディアンドキング#tadyking#タディキング#wingrock#ゴローズ#クロムハーツ#codysanderson#goros#kenkikuchi#godsuns#arizonafreedom#アリゾナフリーダム#イーグル#インディアンジュエリー#フェザーイーグルTADY&KINGtady&kingタディ&キングタディアンドキング18K 18金K18全金上金先金金縄特大EXILE木村拓哉キムタク925シルバーネックレスSILVER925フェザーgoro'sゴローズパイプビーズホワイトハーツビーズコディーサンダーソンCodySandersonChromeHeartsファーストアローズウイングロック鷲見太郎

