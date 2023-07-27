最低価格の マトラッセ シャネル ビコローレ ブラック ポーチ ポーチ/バニティ

CHANEL シャネル マトラッセ ビコローレ ポーチ 小物入れ 小銭入れ コインケース レディース ブラック
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サイズ
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タテ：約13cm
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ヨコ：約17cm
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マチ最大：約1cm
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仕様 外ポケット1 内ポケットファスナー1
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スナップボタン
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付属品 なし
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剥がれ、べたつきありません。
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希少なヴィンテージ商品です。
ひなひな様専用
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綺麗な状態だと思います。
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突然削除する場合がありますのでご了承下さい。
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CHANEL シャネル マトラッセ ビコローレ ポーチ 小物入れ 小銭入れ コインケース レディース ブラックサイズタテ：約13cmヨコ：約17cmマチ最大：約1cm仕様 外ポケット1 内ポケットファスナー1スナップボタン付属品 なし剥がれ、べたつきありません。ファスナーはスムーズで、ボタンしっかりとまります。希少なヴィンテージ商品です。大切に保管していて、とても綺麗な状態だと思います。¨＊¨突然削除する場合がありますのでご了承下さい。#シャネル#ビコローレ#ショルダーバッグ#ウエストポーチ#ウエストバッグ#マトラッセ#ボディバック