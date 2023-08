ご覧頂きありがとうございます.*・゜

即決大丈夫です♪

〈まとめ割引きしております✨〉

・2点ご購入 ¥500 off

・3点ご購入 ¥1,000 off

・4点ご購入 ¥2,000 off

※価格を変更しますので、まとめ買いの方は購入申請前にコメントをお願い致します。

✧︎商品説明✧︎

❁ブランド:

HISCHRONE

❁商品名:

✨2点セット✨ HISCHRONE ロングワンピース 刺繍 花柄 フリル 襟付き レース

❁カラー:ホワイト

❁サイズ M

肩幅:約31cm

身幅:約41cm

ウエスト:約34cm

着丈:約116cm

※素人寸法となりますのでご理解おねがいします。

❁状態:

派手に目立つ汚れはありませんが、ややシミ感(特に首元)や、使用感はございます。

中古品とご理解頂ける方のみお願いいたします。

❁その他︰襟付き 取り外し可能

#orucan4545

他にも多数出品しておりますので是非ご覧下さいませ♪

4-11-15

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

