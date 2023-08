【送料無料（一部地域を除く）】 ニューバランス 2002RC グレー 24.5cm スニーカー

ご覧頂きありがとうございます。

【プロフィール欄をご確認下さい】

コメントなし、即購入OK

ニューバランス

2002RC

●スタイル

ML2002RC

●サイズ

24.5cm(US6.5)

●状態

新品、未使用、タグ、箱付き

らくらくメルカリ便発送(ヤマト運輸)

配送日時指定は出来ません。

納品書は付いておりません。

すり替え防止の為、返品はお受け出来ません。ご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

