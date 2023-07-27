【送料無料（一部地域を除く）】 ニューバランス 2002RC グレー 24.5cm スニーカー

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ご覧頂きありがとうございます。【プロフィール欄をご確認下さい】コメントなし、即購入OKニューバランス2002RC●スタイルML2002RC●サイズ24.5cm(US6.5)●状態新品、未使用、タグ、箱付きらくらくメルカリ便発送(ヤマト運輸)配送日時指定は出来ません。納品書は付いておりません。すり替え防止の為、返品はお受け出来ません。ご了承下さい。

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