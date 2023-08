■商品詳細

ブランド:Paul Smith(ポール・スミス)

品番:カラーコントラストカフス ワンピース

カラー:ブラック

サイズ:38 (S〜M)

素材:[表地]アセテート:83%,ポリエステル:17%[別布]ポリエステル:100%

定価:58,300円

パフスリーブのVネックフレアドレス。Vネックラインとフレアが女性らしいシルエットです。袖口には5色の配色が施されており、シンプルなデザインの中にポール・スミスらしいアクセントが効いたアイテムです。

■素材

アセテートとポリエステルの合撚糸を使用した素材です。ナチュラルなストレッチ性、吸水速乾、帯電防止機能を兼ね備えています。ご自宅でお洗濯ができるのも嬉しいポイントです。

サイズ

総丈98

身幅44.2

肩幅36.4

ウエスト97

ヒップ126

そで丈58.7

本品は全て鑑定済みの商品です。

以降購入先クラウンジュエルの説明を記載させていただきます。

本品は販売元である(クラウンジュエル)のバイヤーが1点ずつ査定されております。

査定時に、真贋確認も行っており偽物の買取は行っておりません。

万が一にも偽物であった場合は、返品保証

致しますので、安心してお買い求め下さい。

☆BAUME The Black Contemporary Vネックフレアドレス



※ 商品写真はできる限り実物の色に近づけるように撮影しておりますが、お客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございますので予めご了承下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ポールスミス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

