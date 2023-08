ドイツブランド SABOTAGE の3M製ミラールを使用したネイビーSのバッグロゴTになります。

生産数も少量のレアアイテムです

ミラールは光が当たると強烈な反射するシート

でその中でも、3M製ミラールは特に反射し高価な為、STONEISLANDなどしか使用していません

*ミラール自体に掠れは見られますが問題無く反射します(画像5.6)

*左袖に色抜け箇所が御座います(画像4)

サイズ(平置き)

身幅;約69.5CM

着丈;約47.5CM

袖 ;約21CM(肩切替しより)

It will be a navy S bag logo T using 3M made miral of German brand SABOTAGE.

It is a rare item with a small production quantity.

Miral is a sheet that reflects light intensely when light hits it.

The Miral is a very reflective sheet that is used only by STONEISLAND and others because it is particularly reflective and expensive.

*Miral itself has some grazing, but it reflects without any problem (Image 5.6).

*There is a spot of color loss on the left sleeve (Image 4)

箪笥にて保管しておりました目立つ汚れ破れ等は見受けられませんが、何分20年以上前のアイテムになります、ご購入後の対応は出来かねますので、画像をご確認ご了承の上ご検討下さいませ

申し訳ありません土日祝の発送は基本出来ません

#sabotage

#suspect

#mecca

#YOJI

#ディーゼル

#dsquared2

#ディースクエアード

#ボッテガヴェネタ

#マルジェラ

#W6YZ

#ハイドロゲン

#MONCLER

#HELNO

#ストーンアイランド

#ジースター

#ユナイテッドアローズ

#DIESEL

#GSTAR

#STONEISLAND

商品の情報 商品のサイズ S ブランド サボタージュ 商品の状態 傷や汚れあり

