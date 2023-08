ご覧いただきありがとうございます❁

トッカ(TOCCA)刺繍 ワンピース



気になることやお値段の相談があれば

お気軽にコメントください❁

FOXEYNewYorkのマミーズエアリーワンピースです

胸元のギャザーと裾のフリルギャザーが

スタイルをとても良く見せてくれます

さすがフォクシー、計算し尽くされた形なので

ガーリーですが甘くなりすぎず大人の方でも使いやすいです♡

FOXEY NEWYORK フォクシーニューヨーク

ワンピース マミーズエアリー ノースリーブ

ギャザー フリル レース

参考定価 63000円

✿色

黒 ブラック

︎✿素材

ポリエステル100%

︎✿サイズ

サイズ 38( Mサイズ相当)

肩幅 28cm

身幅 43cm

着丈 84cm

ウエスト 72cm

ヒップ 106cm

平置き実寸

(素人の採寸ですので参考程度にお願いします)

︎✿状態

目立ったシミや汚れもなく、まだまだ快適にお使いいただける美品です◎

管理番号 298

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フォクシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

