デュベティカ アークトゥルス ダウンコート レディース42 ブラックです★

女性らしい細身のシルエット

軽量であったかいです

■サイズ 42 Lサイズ

肩幅 約41㎝

身幅 約48㎝

袖丈 約60.5㎝

着丈 約87㎝

■素材 ポリアミド 100%

中綿 ダウン 90%

フェザー10%

■原産国 ブルガリア

室内の試着のみで、汚れなどは無く美品です。

軽く圧縮して梱包し、発送します。ご理解頂ける方よろしくお願い致しますm(_ _)m

#デュベティカ

#DUVETICA

#レディース

#ダウン

#ダウンコート

商品の情報 商品のサイズ L ブランド デュベティカ 商品の状態 未使用に近い

デュベティカ アークトゥルス ダウンコート レディース42 ブラックです★女性らしい細身のシルエット軽量であったかいです■サイズ 42 Lサイズ 肩幅 約41㎝ 身幅 約48㎝ 袖丈 約60.5㎝ 着丈 約87㎝■素材 ポリアミド 100% 中綿 ダウン 90% フェザー10%■原産国 ブルガリア室内の試着のみで、汚れなどは無く美品です。軽く圧縮して梱包し、発送します。ご理解頂ける方よろしくお願い致しますm(_ _)m#デュベティカ#DUVETICA#レディース#ダウン#ダウンコート

