全日本送料無料 入手困難✨バーバリーブラックレーベル 美品 ショルダーバッグ レザー黒 チェック ショルダーバッグ

ご覧いただきありがとうございます♪

#tomoのバッグ部屋

◆アイテム

burberry BURBERRY BLACK LABEL

バーバリーブラックレーベル

ショルダーバッグ ポシェット クロスボディ

ワンショルダーバッグ 斜めがけ 肩がけ

ノバチェック ノヴァチェック ロゴプレート シルバープレート レザー 革

メンズ レディース ユニセックス 男女兼用

ビジネス

◆サイズ

たて:24㎝

よこ:20㎝

マチ:6㎝

※素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。

◆素材

レザー 革

キャンバス キャンパス

ナイロン

◆カラー

ブラック 黒

◆仕様

外ポケット×1

外ファスナーポケット×1

内ファスナーポケット×1

◆状態

ヴィンテージ品のため、多少の使用感はございますが、目立った汚れや破れ等はなく、まだまだご使用いただけます。

※状態に関しては人それぞれ感じ方が異なると思いますので、あくまでも中古品であることをご理解の上、ご購入ください。自宅保管のため、気になる方はご遠慮ください。

※全ての商品の状態を注意して確認しておりますが稀に糸引き、シミ(汚れ)、擦れなどの見落としがある場合がございます。中古品にご理解のある方のみご購入ください。

◆詳細

大手ブランド買取店にて鑑定済みの正規品です。 安心してお買い求めください。

◆お願い

素人検品のためまれに見落としがございます。

不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。

また、小物等は特段の表記がない限り付属致しません。

◆配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

✅お取引について

ご不明点ございましたらお気軽にコメントください。

(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾ᵖᵉᵏᵒ

ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願い致します。

管理番号:624-0036

商品の情報 ブランド バーバリーブラックレーベル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

